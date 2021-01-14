14 января
Красноярск
погода -16 °C
73.53
 
€ 89.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стали известны победители конкурса социальных проектов от «Норникеля»

Главная Бизнес
Красноярск
13:33 14 Января 2021
бизнес, конкурс, проекты, норильск
версия для печати Ico_print

Стали известны победители конкурса социальных проектов от «Норникеля». Компания  поддержит 109 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского краяМончегорска и Печенгского района Мурманской областиЧиты и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Грантовый фонд составил 154 млн рублей. Проекты будут реализованы в 2021–2022 годах.

В этом году самыми популярными номинациями в конкурсе стали «Полюс возрождения», «Полюс добра», «Полюс будущего» и «Полюс энергии». Инициативы победителей конкурса перспективны, разнообразны и охватывают огромное количество направлений общественной жизни: от центра адаптивных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья до обучения пожилых людей цифровой грамотности; от юбилея Первого дома Норильска до музейных спектаклей; от научной коллаборации школьников с преподавателями вузов до ремесленных мастерских по пошиву бокарей; от робототехнических турниров до цифрового самоучителя и словаря ненецкого языка и т. д.

«Организации-заявители чутко отреагировали на современные реалии этого года: среди победителей представлены проекты, направленные на поддержку социальных групп, которые особенно сложно переживают период пандемии и карантина. Появился значимый процент проектов, где предполагается сочетание онлайн- и офлайн-форматов», — отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Традиционно федеральные и региональные эксперты конкурса определяли победителей, руководствуясь критериями актуальности и проработанности проблематики проекта, наличия проектной логики, а также оценивая социальный эффект и последействия проектной работы заявителей.

Список победителей опубликован на онлайн-платформе благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 года на конкурс поступило 2 509 заявок, из них было поддержано 635 проектов на сумму 667,5 млн руб. В этом году заявители представили на конкурс 422 социальных проекта.

 

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»

 

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Как убирали мусор в новогодние праздники на левобережье Красноярска

Как убирали мусор в новогодние праздники на левобережье Красноярска

13 Января 2021 г.
Вывезено восемь тонн мусора
Новости Красноярска: РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

12 Января 2021 г.
Это позволит разработать уникальные сплавы
Новости Красноярска: Объемы переработки мусора правобережным регоператором подвергли сомнению

Объемы переработки мусора правобережным регоператором подвергли сомнению

10 Января 2021 г.
Заявленные показатели - лучшие в мире
Новости Красноярска: Александр Шлегель: «Для того чтобы воздух в Красноярске стал чище, должны работать не одни только энергетики»

Александр Шлегель: «Для того чтобы воздух в Красноярске стал чище, должны работать не одни только энергетики»

30 Декабря 2020 г.
Директор Красноярского филиала СГК в итоговом интервью за 2020 год рассказал журналистам ГТРК «Красноярск» о борьбе с коронавирусом и «черным небом» над городом, планах по модернизации и объяснил, что дает жителям Канска полученный компанией статус ЕТО. Подр...
Новости Красноярска: «Норникель» модернизирует плавильную линию с помощью Metso Outotec

«Норникель» модернизирует плавильную линию с помощью Metso Outotec

18 Декабря 2020 г.
Компании подписали контракт
Новости Красноярска: Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020

Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020

15 Декабря 2020 г.
ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибирский цемент») с января по ноябрь реализовало 6,6 млн кв. м продукции, что на 5% больше, чем за 11 месяцев 2019 года (6,3 млн кв. м). До конца 2020-го предприятие отгрузит потребителям 6,8 млн кв. м...
Новости компаний
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ГИБДД напомнили красноярцам о важности правильных детских автокресел

В ГИБДД напомнили красноярцам о важности правильных детских автокресел

14 Января 2021 г.
Адаптеры не защищают ни при аварии, ни от штрафа
Новости Красноярска: Красноярских школьников наградили за спасение человеческих жизней

Красноярских школьников наградили за спасение человеческих жизней

14 Января 2021 г.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои»
Новости Красноярска: «Радио Сибирь» пришло в Ачинск

«Радио Сибирь» пришло в Ачинск

12 Января 2021 г.
Вещание открылось на частоте 102,5 FM
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru