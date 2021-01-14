Стали известны победители конкурса социальных проектов от «Норникеля». Компания поддержит 109 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Грантовый фонд составил 154 млн рублей. Проекты будут реализованы в 2021–2022 годах.

В этом году самыми популярными номинациями в конкурсе стали «Полюс возрождения», «Полюс добра», «Полюс будущего» и «Полюс энергии». Инициативы победителей конкурса перспективны, разнообразны и охватывают огромное количество направлений общественной жизни: от центра адаптивных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья до обучения пожилых людей цифровой грамотности; от юбилея Первого дома Норильска до музейных спектаклей; от научной коллаборации школьников с преподавателями вузов до ремесленных мастерских по пошиву бокарей; от робототехнических турниров до цифрового самоучителя и словаря ненецкого языка и т. д.

«Организации-заявители чутко отреагировали на современные реалии этого года: среди победителей представлены проекты, направленные на поддержку социальных групп, которые особенно сложно переживают период пандемии и карантина. Появился значимый процент проектов, где предполагается сочетание онлайн- и офлайн-форматов», — отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Традиционно федеральные и региональные эксперты конкурса определяли победителей, руководствуясь критериями актуальности и проработанности проблематики проекта, наличия проектной логики, а также оценивая социальный эффект и последействия проектной работы заявителей.

Список победителей опубликован на онлайн-платформе благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 года на конкурс поступило 2 509 заявок, из них было поддержано 635 проектов на сумму 667,5 млн руб. В этом году заявители представили на конкурс 422 социальных проекта.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»