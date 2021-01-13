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Как убирали мусор в новогодние праздники на левобережье Красноярска

Главная Бизнес
Красноярск
15:39 13 Января 2021
бизнес, новый год, праздники, мусор
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Восемь тысяч тонн. Столько груза доставили ракеты-носители «Протон» на космическую орбиту за 50 лет! И столько же твердых бытовых отходов всего за 10 дней новогодних каникул вывезли мусоровозы «Красноярской рециклинговой компании» из своей технологической зоны.

Слагаемые этих «космических тонн» из года в год одни и те же. Например, увеличение объемов продаж в магазинах. В некоторых торговых точках объемы ТКО в предпраздничные и праздничные дни увеличиваются в несколько раз. При этом некоторые владельцы магазинов пытаются сэкономить на оплате услуги, установив один-два контейнера. А в результате все остальное мусорное «богатство», рассыпанное вокруг, заметно затрудняет работу оператора.

Самыми «щедрыми» на мусор были 1, 4, 6 и 8 января -  в каждый из этих дней регоператор отправил на лицензированный полигон 600-700 тонн отходов. Впрочем, такие ситуации сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» уже и за форс-мажоры не считают. Например, в прошлом году за восемь новогодних дней на полигоны вывезли около 6 000 тонн отходов.

Но и последние дни уходящего 2020 года тоже внесли в «закалку и тренировку» коллектива «КРК» свою увесистую лепту. В конце декабря сибирская зима показала свой характер и включила экстремальный режим – морозы от 35 до 50 градусов.

На предприятиях, отвечающих за обращение с ТКО, установлен непрерывный цикл работы. Снег, дождь, мороз – неважно, рано утром машины должны выйти на маршрут. Но если люди готовы к таким испытаниям, то техника, увы, неуклонно подчиняется законам физики. Гидравлические механизмы (подъёмники, прессы и т.д.) не способны работать уже при температуре -30 градусов. Да и машины периодически пытались бастовать, отказываясь передвигаться в почти арктических условиях.

Но это – обстоятельства непреодолимой силы, на которые сетовать бессмысленно. Однако есть и другие факторы, способные значительно усложнить работу оператора по обращению с ТКО. И едва ли не самый «непреодолимый» – человеческий фактор. 

«Одна из серьезных проблем, влияющих на качество работы оператора в праздничные дни, – запаркованные дворы. Эта ситуация повторяется из года в год, – рассказывает директор «КРК» Илья Ильин. – А в этом году ее закономерно усугубил режим ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Люди в основном оставались дома и старались припарковать личные автомобили как можно ближе. А в результате в некоторых дворах проехать не могли не только большие мусоровозы, но и даже более компактная техника».

Длинные новогодние выходные закончились. Жизнь возвращается в привычное рабочее русло. Утром на маршруты выходят мусоровозы, чтобы, как обычно, навести в городе порядок. Форс-мажор? Нет, это не про них!

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