Объемы переработки мусора правобережным регоператором подвергли сомнению. Об этом пишет Бабр24.

Правобережный оператор предоставил данные, которые не укладываются в голове ни у кого, кто хоть немного в «мусорной теме». Главный инженер компании «РостТех» Федор Белоногов заявил, что мусоросортировочный завод на территории переполненного и незаконно работающего полигона «Шинник» перерабатывает 70 процентов всего свозимого с правого берега и железногорской зоны мусора.

«Главная задача компании «РостТех» - максимально сократить объемы захоронения. Уже сейчас мы научились извлекать в среднем 70% полезного сырья из всего объема поступающих к нам отходов», - заявил Белоногов во вполне себе авторитетном СМИ. Знающие ситуацию люди посмеялись в кулачок, а в Швеции, как минимум, «заикали». Потому что около 20 лет назад Швеция отказалась от мусорных полигонов и всерьез занялась раздельным сбором отходов. Сегодня страна перерабатывает около 33 процентов мусора ежегодно. А РостТех - 70%! С такими показателями Красноярск должен был давно стать передовым городом в мире в части переработки ТКО. Но почему-то не стал. Почему-то шведы не едут к нам учиться перерабатывать эти самые 70 процентов. Странно как-то. Такое новаторство, а кроме как в нашем селе никто об этом и не знает. Тайны, наверное, не хотят раскрывать. Может, это государственная тайна какая.

«РостТех» научился выдавать фантазии за правду, а за деньги эти фантазии выдавать на-гора научились и некоторые СМИ. Странно в этой ситуации, что журналисты даже не вникают в суть этих данных. Хотя что тут странного – «уплочено».

Хотя на деле, по нашей информации, на «Шиннике» отбирается для переработки реально лишь 5-7%. Остальные 63% (из тех самых указанных оператором) незаконно закапываются – оттого, к слову, и переполненность свалки в два раза от нормативов. Если это умножить на перевозку, добавить плату за захоронение, то получаем 700 млн рублей в год. Вот отсюда и берутся деньги на финансирование молчания чиновников, «правильные» решения судов, «незнание» реального положения дел депутатами и красивые новости в газетах.

Есть у компании и свой глашатай - председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский. У него есть еще несколько должностей. Он и председатель красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», и председатель Ассоциации экологических расследований, и председатель КРОО «Экологически чистый и свободный от коррупции край». Образец псевдо-общественника. Мы обзвонили представителей общественного совета при министерстве экологии края с просьбой прокомментировать ситуацию с полигоном «Шинник». А он, напомним, должен быть давно закрыт. И все как один наотрез отказались про эту тему говорить. Мол, мы не в курсе.

Странно. У вас в городе работает полигон, который не имеет право работать. Федеральный закон такой. И он переполнен минимум в два раза. И должен быть давно рекультивирован. И представители «РостТеха» заявляют, что перестали возить на него мусор. И общественники снимают видео, где грузовики едут на эту свалку, словно дети в школу. Вы – член общественного совета при региональном министерстве экологии. И вы не в курсе. Серьезно?!

Единственный человек, который в курсе – Павел Гудовский. Активно и беспощадно он отстаивает право правобережного оператора на незаконную работу. Дает комментарии там, где «уплочено», откровенно врет на своей странице в Facebook, говоря о единственном мусоросортировочном заводе в регионе. Канск, Лесосибирск? Нет таких городов, Павел Геннадьевич? Нет там заводов?

Мотивация «РостТеха» понятна. Пока суть да дело, компания получает сверхприбыли, о которых в профильном министерстве знают. Там же, наверняка, знают, с кем связан бизнес господина Шепелева. Туда не сунешься. Поэтому и продолжают валить на «Шинник», затягивая и открывая новые судебные тяжбы от лица эксплуатанта полигона «Экоресурса». А деньги текут. Рекой. Мусорной рекой в половодье.

фото: ДК-Красноярск