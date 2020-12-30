Красноярский бизнес в пандемию испытал телеком-сервисы на прочность

Период «антиковидных» ограничений Роспотребнадзора для частных предпринимателей не прошел бесследно. До сих пор многие предприятия в различных сферах экономики испытывают сильнейшую деловую турбулентность. Например, ресторанный бизнес в этом году несколько раз попадал в ситуации коллапса — от полной остановки до секвестированного времени работы. Или как сейчас, накануне новогодних праздников, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий подрывает какие-либо надежды статусного общепита на традиционно хороший заработок на корпоративах.

Среди самых пострадавших числятся также ночные клубы, которые практически не работали с начала марта, туристические агентства и сопутствующая гостиничная сфера, сервисы такси, арендаторы ТРЦ… Этот список можно продолжать, но большинство из жертв антикоронавирусных ограничений и запретов все же постепенно перестраиваются на новый стиль управления, ищут заработки в соседних бизнес-нишах, развивают мобильные и интернет-сервисы для работы как самих организаций, так и для охвата клиентов.

Высокая кухня не сдается

Никита Владимиров, учредитель сети ресторанов «В. В. Владимиров и Ко» в Красноярске, рассказывает, что постепенно в компании оправились от состояния шока и разработали стратегию выживания.

«Пожалуй, этот тот максимум, который мы можем себе позволить. В марте нас закрыли полностью. Сначала была надежда, что этот период продлится совсем недолго, пару недель. Но потом стало ясно: надо спасать бизнес! Ведь сеть ресторанов — это не только работники, а у нас большой коллектив. Но и товарные запасы: среди них скоропортящиеся, уже подготовленные как полуфабрикаты — овощи, фрукты, свежее мясо, рыба, наши фирменные соусы…В денежном выражении это примерно около 2 млн рублей только по одному ресторану «Распутин». В других наших заведениях запасы составляли в денежном выражении примерно по 700 тыс. рублей. Были и обязательства по договорам перед поставщиками продуктов и услуг. Продукты пришлось распродавать по дешевке среди своих. Но мы сплотились, не закрыли бизнес, и в этом заслуга всего нашего коллектива. Ни один человек не ушел из холдинга! Когда разрешили работать «на вынос», технические работники стали выполнять функции доставщиков готовых блюд клиентам на своих личных авто. Заказов все равно было очень мало. Хотя мощности производства у нас большие. Еще одна особенность, например, нашего флагманского ресторана «Распутин» — многие блюда, процентов 25 от полного меню, не подлежат переделке в формат выноса в одноразовой посуде. Это и дичь, и строганина, и сложные многокомпонентные кушания. Вообще в ресторанах премиального сегмента очень важны подача, антураж, красивая дорогая посуда. Повторить этот в дешевом пластике или картонках невозможно! После простоя длинною в пять месяцев мы открыли летнюю веранду возле «Распутина», начали принимать гостей на бизнес-ланчи. Колл-центр принимал заказы. Многое решили телекоммуникации, качественная связь от Tele2. Я много лет пользуюсь их услугами. Это помогло выжить. Сейчас наш объем продаж восстановлен примерно на 40 процентов. Мы пересмотрели экономику компании. Решили сократить расходы, максимально. Например, перед новым годом всегда проводили апгрейд посуды, текстиля. В этом году этого делать не будем. Главное, что мы сохранили постоянных клиентов из числа красноярцев и гостей региона. Среди них было много иностранцев, но сейчас их почти нет. Большинство россиян. Все наши клиенты ценят качественную высокую сибирскую кухню. Но меню осталось неизменным даже несмотря на трудности пандемии. Держим марку! И делаем все, чтобы наши гости не заметили наших трудностей. Акции, приятные подарки детям, полноценные ресторанного уровня бизнес-ланчи, все для людей. Так в России всегда выстаивали, всем миром. Думаем, что после новогодних ограничений настанет пора проводить фестивали, а наши гости поддержат наш бизнес и пойдут в рестораны за хорошей едой и настроением».

«Цветные сны» о будущем

Еще один многофункциональный красноярский холдинг, специализирующийся, правда, в другой сфере — на производстве и продаже текстиля для дома, — не только не сократил персонал, но и прибавил торговые и производственные обороты. Как рассказала владелица швейной фабрики «Цветные сны» Елена Глазкова, пандемия научила многому.

«Мы — настоящая швейная мануфактура полного цикла, объединяющая все этапы производства — от получения сырья до дизайна тканей и пошива постельных принадлежностей. Мы уже 11 лет на рынке и выигрываем тендеры на пошив и поставку мягкого инвентаря для стратегических отраслей, например, медицины и образования, мы шьем и подушки, и матрасы, и одеяла. Когда был объявлен карантин, первая реакция, конечно, была паника! Но мы за сутки смогли полностью переформатировать производство. Три цеха из четырех были закрыты, весь персонал перевели в швейный цех. Буквально за один день, благодаря сильной технологической базе и собственному производству нетканых материалов, мы разработали новую продукцию. Поставщики импортных тканей и товаров для розницы – это Китай и Турция — были для нас заблокированы. Поэтому стали шить самое важное на тот момент: многослойные медицинские маски и защитную одежду — халаты, бахилы, комбинезоны. Организовали работу в две смены. Компания никогда за 11 лет не работала так интенсивно, как во время самой первой, «нерабочей» недели! Девять из десяти наших салонов работали в крупных торговых центрах, и все они закрылись в один день. Персонал розницы (а это 25 человек) мы также оперативно перевели на швейную фабрику, сохранив коллектив полностью. Без потерь не обошлось, но можно сказать, что они были запланированными. Закрыли магазины в ТРЦ «Июнь» в Красноярске (как выяснилось впоследствии, очень вовремя), в Железногорске, когда город полностью закрыли на карантин. Но зато два наших салона переехали на гораздо лучшие места именно из-за того, что в связи с пандемией освободились места, когда федеральные сети начали закрывать отделы. Активизировались продажи через интернет, благодаря телекоммуникациям. Первый месяц заказы были только на маски! И когда люди начали снова заказывать одеяла, подушки, постельное белье – это было такое облегчение! Жизнь возвращалась в привычное русло. От государства получили на каждого сотрудника по МРОТу. Так и выжили за счет сплоченности и собственной активности. И не намерены останавливаться. В планах — открытие новых розничных точек в соседних сибирских городах, Кемерово и Новосибирске. А оптовый отдел набирает обороты благодаря IP-телефонии и другим технологичным сервисам и передовым решениям».

Деньги, вперед!

Наталия Зуева, соучредитель, генеральный директор компании «Центр профессиональных услуг (ЦПУ)», считает, что многие бизнесы, несмотря на пандемию, даже усилили позиции. ЦПУ специализируется на бухгалтерских услугах, бизнес-управлении, консалтинге и аудите, работает на рынке 6 лет. В штате до коронакризиса работало десять высококлассных специалистов, а сейчас, под финал года, их число выросло до 13. В чем причина?

«Причина нашего роста и развития проста. Это умение бизнеса считать издержки на ведение собственного дела, — уверена Наталья. — Вместе с моим партнером Юлией Котомкиной и нашей командой организуем для компаний-клиентов на условиях аутсорсинга бухгалтерский, налоговой и кадровый учёт, помогаем вести финансовую отчётность, формируем бизнес-планы, разрабатываем качественные управленческие решения, помогаем пройти все этапы становления — от открытия до реструктуризации и развития. В марте, когда ударила по всем пандемия и начались существенные ограничения, наши клиенты испытали такой стресс, что трудно передать! Тем более, что законодательство стремительно менялось, вводились новые правила для рынков, новые меры господдержки. Во всем надо было очень быстро разобраться и предложить лучшие решения предпринимателям. Как сдавать отчеты, когда, как и сколько платить налоги и зарплату, брать ли льготные кредиты, сокращать ли персонал или нет? И была абсолютная новелла — как перейти на удаленный режим по трудовому законодательству и контролировать работу персонала. Это только самые частотные вопросы, с которыми мы помогали разбираться. Наша команда работала без перерывов и удаленки: многие финансовые операции в отношении клиентов мы могли проводить только из офиса. Но роль связи была очень важна! Консультации шли непрерывно как с фискальными, надзорными инстанциями, госорганами, так и с партнерами! Кто-то сильно пострадал. Например, один клиент, владелец бюро такси с почти сотней водителей, которые стали невостребованными в период удаленной работы горожан, существенно сократил бизнес и думает, что делать дальше. Но что удивительно, многие бизнесы из числа пострадавших благодаря нашим консультациям нашли новые ниши. Оптовая и розничная торговля, IT-компании, фирмы, связанные с выполнением гособоронзаказа, интернет-магазины получили развитие. Наш заказчик торговал фруктами, а теперь занялся грузоперевозками, лесом и так далее, и мы масштабируем для него новый бизнес-план. Мы тоже почувствовали свою востребованность. Проводили бизнес-консалтинг: сколько оптимально тратить на рекламу, брать ли оборудование в лизинг... Экономика в период пандемии такова, что предприниматели стали лучше считать деньги. И понимать, что многие функции, такие, как финансы и кадры в первую очередь, могут обходиться дешевле, если перейти на услуги аутсорсинга. Опыт показал: клиенты более рационально подходят к затратам. По нашим подсчётам, до кризиса мы экономили клиентам около 250 млн рублей в год. В этом году, думаем, этот рекорд мы побьем! Учить, как рационально использовать ресурсы — очень важная миссия. Поэтому мы и приросли по клиентской базе на 15%. Как говорится, кризис — это время возможностей, а не только трудностей».

Связь нового поколения

Все предприниматели, и не только из числа собеседников «Сибновости» отмечают: поддержку оказали телекоммуникации. Кто-то оперативно организовал колл-центр для связи с клиентами онлайн, кто-то организовал качественное общение внутри организации благодаря IP-телефонии и АТС, кто-то открыл онлайн-продажи. А как сама сфера телекома пережила пандемию, когда нагрузки на сети были запредельные?

Tele2 за одну неделю в конце марта перевела на удаленку 450 сотрудников макрорегиона «Сибирь».