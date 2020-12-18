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Лучшим механизаторам Красноярского края показали новинки техники от Ростсельмаш

Главная Бизнес
Красноярск
10:10 18 Декабря 2020
в красноярском крае, технологии, сельское хозяйство, техникa, производство, премия, рост, успех
Автор: Sibnovosti.ru
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В Назарово прошло традиционное чествование передовиков аграрного сектора, которые показали во время уборочной страды нынешнего года наилучшие результаты на технике Ростсельмаш.

Официальным дилером в Красноярском крае и соседней республике Хакасия является «Назаровоагроснаб». Это предприятие реализует технику Ростсельмаш, проводит гарантийное и постгарантийное сопровождение, обеспечивает поставку запасных частей, берет на себя программу обучения и подготовки комбайнеров для работы на новой технике. Например, специалисты сервисной службы восстанавливают их работоспособность в течение суток.

На празднике аграрии подчеркнули: благодаря высокопроизводительным и надежным комбайнам Ростсельмаш был обеспечен рекордный урожай в Красноярском крае. Аграрии в сибирских регионах активно приобретают технику, выпускаемую на предприятии. В Красноярском крае доля агротехники этого производителя достигает почти 90%. Причиной такого высокого спроса является не только проверенное качество спецтехники, но и сбалансированная ценовая политика, и помощь государства. Благодаря госпрограмме сельхозхозяйства получают субсидии на приобретение современной техники.

Также гостям из агропредприятий были представлены новые модели сельхозтехники. Это кормоуборочный комбайн F 2650 и трактор RSM 3435. Эта передовая техника вызвала большой интерес у профессионалов. Ультрамощный кормоуборочный комбайн серии F был разработан на базе глобальной платформы специально для высокоурожайных фонов и лучше всего подходит крупным сельхозпредприятиям, у которых есть потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах. А трактор поразил гостей мероприятия экономичностью и оснасткой. Например, если на вспашке обычный трактор показывает среднюю производительность 1,5-3 гектара в час, то трактор RSM 3435 обрабатывает наделы практически в два раза больше по площади за это же время. При этом, как отмечают аграрии, современная машина оказывается экономичнее при расходе топлива.

На церемонии награждения передовиков выступили Виктор Богатиков, начальник отдела инженерно-технического обеспечения министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, и Анатолий Масальский, генеральный директора АО «Назаровоагроснаб». Они поздравили аграриев и пожелали новых производственных побед. А затем лучшим механизаторам и хозяйствам с наибольшими показателями работы на техники Ростсельмаш были вручены денежные премии и дипломы.

Лучшим механизаторам Красноярского края показали новинки техники от Ростсельмаш

Лучшим партнером была признана агрофирма «Учумская». Ее генеральный директор Андрей Базаров рассказал, что именно от качества и мощности сельхозтехники во многом зависит результат крестьянского труда:

«У нас в хозяйстве 70 процентов техники поставлено от Ростсельмаш: и комбайны, и трактора. Вся линейка есть! Мы занимаемся растениеводством. И для нас очень важна надежность и безотказность агрегатов. Наше сотрудничество длится очень давно. Мы ценим Ростсельмаш за качество, производительность!»

Лучшими механизатором года на тракторе RSM 2375 стал Максим Войцеховский с ООО «Емельяновское», на зерноуборочном комбайне VECTOR 410 — Евгений Елсуков с КФХ Курьянович А.Е. Иланского района, а на зерноуборочном комбайне ACROS 530 – механизатор Андрей Долозов с ЗАО «Назаровское» Назаровского района.

Победителей встречали и провожали горячими аплодисментами. Евгений Елсуков рассказал, что на таком мощном комбайне работает уже четыре года и очень доволен результатами:

«Я тружусь механизатором около 16 лет. Много техники видел. Но эта – лучшая! Едешь и отдыхаешь: такой уровень комфорта для нас, тружеников села, такая высокая производительность. Результат намолота — 32 центнера с гектара. Во многом помогла мощная техника, тем более, она совершенствуется постоянно!»

По материалам «Назаровоагроснаб»

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