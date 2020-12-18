«Норникель» модернизирует плавильную линию с помощью Metso Outotec

«Норникель» модернизирует одну из двух плавильных линий на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске с помощью компании Metso Outotec. Стороны заключили соответствующий контракт. Его стоимость составляет около 90 миллионов евро.

«Metso Outotec - давний партнер «Норникеля», поставляющий самое современное оборудование и технологии. Наше сотрудничество позволяет решать важнейшие производственно-технологические задачи, такие как повышение надежности и эффективности производства», ─ отметил Сергей Дубовицкий, старший вице-президент-руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля».

Отметим, что контракт Metso Outotec включает инжиниринг, поставку никелевой печи взвешенной плавки и котла-утилизатора вместе с системой автоматизации и передовыми цифровыми продуктами. Замена существующей плавильной линии новейшим технологическим процессом и конструктивом печи значительно увеличит мощность и эксплуатационную готовность линии, снизит потери металлов и упростит техническое обслуживание. Новая линия также обеспечит простое сопряжение и эффективную работу с потенциальными будущими проектами организации производства серной кислоты и ее нейтрализации. Поставка оборудования запланирована в первой половине 2022 года.

Как заявил Яри Олгарс, президент бизнес-направления «Металлургия» в Metso Outotec, «Норникель эксплуатирует крупнейшее в мире месторождение никеля и палладия, расположенное в России.

«Мы ставим приоритетной задачей поддержание давнего партнерства с «Норникелем» и рады, что получили контракт на модернизацию их плавильной линии на Надеждинском заводе. Наши уникальная технологическая экспертиза и устойчивые технологии позволяют разрабатывать и поставлять плавильный процесс мирового уровня, отвечающий текущим и будущим требованиям к производству».

Добавим, технология взвешенной плавки Metso Outotec ─ это самый чистый из имеющихся методов плавки, обеспечивающий высокое извлечение металлов при низких инвестиционных и эксплуатационных затратах. Это ведущий поставщик плавильных технологий, имеющий около 40 действующих плавильных линий по всему миру.

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