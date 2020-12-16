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Как власти поддерживают бизнес во время пандемии

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Красноярск
15:55 16 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для финансовой системы России. С весны власти поддерживают предпринимателей и продолжают внедрять новые меры. Всё это нужно, чтобы сохранить рабочие места и снизить издержки малого и среднего бизнеса. 

Кредиты 

У малого и среднего бизнеса, в отличие от крупных компаний, нет резервов на зарплату сотрудникам в условиях ограничений и простоя. Поэтому весь 2020 год российские предприниматели могли взять беспроцентные кредиты на выплату зарплат. При этом от них требовалось сохранить персонал на весь период кредитования или сокращать штат не больше, чем на 10% в месяц. 

До 2024 года стране действует программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса со ставкой 8,5%. В ней участвуют 99 банков. Требования к заёмщику упрощены. В обязательных условиях больше нет пунктов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и зарплате, просроченных платежей по кредитам больше, чем на 30 дней. Получать кредиты теперь могут и микропредприятия, которые продают подакцизные товары. Например, табак, бензин или ветеринарные препараты. 

В Красноярском крае представители малого и среднего бизнеса могут заключить с банками новое соглашение на снижение ставок. Условие — они взяли кредит до 11 миллионов рублей до 1 апреля 2020 года. Сумма, на которую уменьшились ежемесячные платежи, возмещается из регионального бюджета. В программе участвуют ПАО «Сбербанк России», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», ББР Банк. Эта мера поддержки просуществует до конца 2020 года.

Аренда  

До 30 сентября в стране действовала отсрочка, уменьшение или освобождение от платежей по аренде. Льгота распространялась на помещения, которые принадлежат государству, муниципалитетам и частным лицам. Условие — договор аренды должен быть заключён до введения ограничений. 

Предприниматели, которые заключили дополнительные соглашения с арендаторами, получили 100% отсрочку платежей. После отмены ограничений и до 1 октября бизнесмены могли оплачивать половину стоимости аренды. Арендодатели не могли штрафовать съёмщиков за просроченные платежи. 

Владельцы помещений, в свою очередь, получили освобождение от налога на имущество организации, земельного налога и  авансовых платежей по налогу на имущество физических лиц. 

Эта мера помогла гостиницам, турагентствам, предприятиям общественного питания, фирмам по оказанию бытовых услуг и негосударственным организациям дополнительного образования и культуры. Их деятельность пострадала из-за пандемии больше всего. 

После 1 октября бизнес должен поэтапно погашать задолженность. С 1 января 2021 года по 1 января 2023 года предприниматели раз в месяц будут вносить равные платежи. Их сумма — не больше половины ежемесячной стоимости аренды.

Государственные выплаты

В апреле и мае 2020 года пострадавший малый и средний бизнес мог получить безвозмездную финансовую помощь для решения неотложных задач. Деньги можно было направить, например, на выплату зарплат или сохранение их уровня. Основное условие для получения гранта — к 1 апреля на предприятии сохранено не менее 90% сотрудников. 

Новые законы 

Статистические данные за первое полугодие 2020 года показали, что поддержка нужна большему количеству предпринимателей. Поэтому Законодательное Собрание Красноярского края приняло пакет законов, которые снижают налоговую нагрузку для малого и среднего бизнеса. 

Например, налоговые преференции установлены для автошкол, общественных организаций и предпринимателей, которые оказывают бытовые услуги населению. Пониженными ставками по УСН смогут воспользоваться налогоплательщики в сфере полиграфической деятельности, в области информационных услуг и производства кинофильмов. 

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Организации и предприниматели должны выбрать другую систему налогообложения. Скорее всего, большинство предпочтёт специальные режимы. Например, УСН. По оценкам налоговиков, из-за этого налоговая нагрузка может увеличиться в два раза. Поэтому в Красноярском крае был принят закон, который поможет предпринимателям перейти на новое налогообложение без существенных потерь.

Для тех, кто в 2020 году применял систему ЕНВД, налоговые ставки по УСН по объекту «доходы» снижены до 4% в 2021 году и до 5% в 2022 году. По объекту «доходы минус расходы» — до 10% в 2021 году и 12,5% в 2022 году. 

Также на 2021-2023 годы вдвое снижены налоговые ставки по УСН для резидентов Арктической зоны на территории края и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

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