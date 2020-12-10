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«Норникель» поддержит инициативы коренных народов Таймыра

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Красноярск
19:41 10 Декабря 2020
север, поддержка, конкурс, таймыр
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«Норникель» поддержит инициативы коренных малочисленных народов. Для этого сегодня был дан старт конкурса проектов «Мир Таймыра». Конкурс проводится впервые и нацелен на поддержку локальных инициатив и создание условий для устойчивого развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов Таймыра.

Размер грантов – до 6,5 млн рублей. Получить их для реализации общественно полезных инициатив могут некоммерческие организации коренных малочисленных народов Таймыра, семейные родовые общины, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные и действующие на территории Таймыра. География реализации проектов — Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края.

В конкурсе представлены четыре номинации, которые охватывают разные сферы жизни коренных малочисленных народов Таймыра, включая традиционные виды хозяйственной деятельности, культурное и языковое наследие, выявление и поддержку одаренных детей, экологию, развитие альтернативных источников энергии и тепла и т. д.

«Компания «Норникель» всегда поддерживает конструктивный диалог и сотрудничество с представителями и объединениями коренных малочисленных народов Таймыра. Конкурс „Мир Таймыра“ стал логичным продолжением уже сложившейся практики партнерства на территории. Мы надеемся, что он придаст новый импульс поиску путей решения актуальных проблем местных сообществ и создаст долговременный положительный эффект для устойчивого развития региона», — прокомментировал старт конкурса директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

С 2013 года представители коренных малочисленных народов принимают активное участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется в трех регионах России: Мурманской области, Красноярском и Забайкальском краях. За период проведения конкурса с 2013 по 2019 годы гранты получили 10 семейных (родовых) общин, пять некоммерческих организаций коренных малочисленных народов и 21 бюджетное учреждение в поселках Таймыра на сумму 88 млн руб.

Для участников конкурса эксперты проведут выездные семинары по социальному проектированию и мастер-классы по заполнению заявки на конкурс. Сотрудники компании организуют информационную и методическую поддержку для участников из самых отдаленных поселений Таймыра.

Заявки на конкурс принимаются до 25 февраля, а итоги будут подведены 31 марта 2021 г. Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Дня оленевода в апреле 2021 г.

Онлайн-презентация конкурса состоится 17 декабря в 13:00 по московскому времени (идентификатор конференции — 919 6260 5114, код доступа — 943518).

 

по информации компании «Норникель» 

фото: «Норникель» 

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