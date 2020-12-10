Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать

Собственно, в этом году на премии нет гостей, но есть участники — номинанты, эксперты, партнеры. Все, кто сделал эту премию реальной в непростом 2020 году.
Премия сменила дислокацию — торжественное вручение пойдет на сцене театра юного зрителя. Зрителей ждет новый дуэт ведущих, шокирующий открывающий номер и прямые видеовключения из разных точек Красноярска и страны.
Как и прежде главной интригой остается надотраслевая премия «Человек года-2020» и две специальные номинации, которые также являются выбором редакции и держатся в тайне — шорт-листы не оглашаются заранее.