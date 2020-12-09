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«Норникель» поддержит коренные народы вместе с федеральными властями

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Красноярск
16:16 9 Декабря 2020
норильск, север, в красноярском крае, бизнес, поддержка
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Поддержка коренных малочисленных народов Красноярского края со стороны компании «Норникель» будет расширена. Металлурги договорились с Федеральным агентством по делам национальностей о методологической помощи при реализации мероприятий программы поддержки КМНС по соглашению, которое было подписано в сентябре этого года. Программа подразумевает инвестиции в 2 млрд рублей.

Отметим, «Норникель» на протяжении долгого времени реализует программу поддержки КМНС. В Арктической зоне проживает 19 народностей. Сохранение традиционного уклада жизни, поддержка экономики и культуры, защита их прав — важные составляющие социальной деятельности компании. Поддержка коренных малочисленных народов включена в 10-летнюю Стратегию развития компании до 2030 года. Отдельное финансирование и мероприятия будут направлены на сбережение экологической среды, развитие туризма, обеспечение хозяйственной деятельности, строительство социальных объектов, обучение студентов и реализацию программ по сохранению языков народностей.

«Федеральное агентство по делам национальностей уделяет большое внимание устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, потому что в силу своего образа жизни они очень уязвимы, — сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов. — Одному государству с этой работой не справиться. Необходимо взаимодействовать с теми компаниями, которые работают на территориях проживания коренных малочисленных народов. „Норникель“ на сегодняшний день — единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей коренных малочисленных народов».

Глава ФАДН России также отметил, что позитивный опыт взаимодействия с «Норникелем» можно транслировать на другие компании, которые работают в регионах традиционного проживания КМНС.

«Мы рассматриваем государственно-частное партнерство как рабочий инструмент для решения задач коренных малочисленных народов. Несколько лет назад „Норникель“ и ФАДН России подписали соглашение о сотрудничестве. За это время произошли очень важные изменения, в частности были приняты законодательные акты, которые касаются КМНС, — рассказал вице-президент „Норникеля“ Андрей Грачев. — Вышел Указ Президента о развитии Арктической зоны, в котором большой раздел посвящен поддержке коренных малочисленных народов. Мы пришли к выводу, что нам нужно новое соглашение, которое бы отражало эти изменения. Недавно было подписано соглашение с тремя общественными организациями, приставляющими интересы КМНС. Оно предполагает всестороннюю поддержку их социальной и экономической жизни. Сегодня мы договорились, что ФАДН России будет оказывать методологическую помощь при реализации мероприятий программы».

Соглашение, заключенное «Норникелем» с ассоциациями КМНС, рассчитано на пять лет, объем финансирования составляет 2 млрд руб. и включает в себя более 40 мероприятий. План поддержки составлен с учетом пожеланий 36 общин, проживающих на Крайнем Севере. Новое соглашение с ФАДН России продолжит курс компании на поддержку народностей Севера, совместное решение их проблем и соблюдение прав.

 

по информации компании «Норникель» 

фото: «Норникель» 

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