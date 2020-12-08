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В Красноярске достроят проблемный дом на ул. 1-я Хабаровская

Главная Бизнес
Красноярск
16:48 8 Декабря 2020
строительство, обманутые дольщики, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства будет достраивать проблемный дом на ул. 1-я Хабаровская,7. Это объект застройщика-банкрота «Емельяновская слобода».

Квартиры в многоэтажке не получили 38 инвесторов. Около трех месяцев уйдет на передачу Фонду права застройщика на объекты незавершенного строительства и земельный участок. Затем начнется доработка проектной документации и только после этого рабочие приступят к строительству.

«В ближайшее время наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков рассмотрит ситуации ряда других краевых объектов, которые также пойдут на достройку или выплату компенсаций. Среди них красноярские ООО «Имхотеп» и ЖСК «ЖСК-1», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что в этом году введены в эксплуатацию проблемные дома компаний «СибБытСтрой», ЖСК «Светлый», ООО ФСК «Монолитинвест» и ЗАО «Сибнефто». До конца года должно завершиться строительство ЖК «Комплекс», где квартиры ждут почти 1400 человек. Ранее 2 140 жителей Красноярского края получили денежные возмещения за недостроенное жилье.

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