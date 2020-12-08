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Полигон «Шинник» требуют исключить из федерального проекта «Чистая страна»

Главная Бизнес
Красноярск
15:51 8 Декабря 2020
полигон, красноярск, деньги, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полигон «Шинник», который располагается на правобережье Красноярска, требуют исключить из федерального проекта «Чистая страна». Такой иск к региональному Минприроды подала компания «Экоресурс», которая является эксплуатантом давно переполненного полигона. В то время, как многие регионы хотят в этот проект попасть, красноярские горе-бизнесмены пытаются от него отделаться.

Напомним, еще в августе закончился договор аренды между администрацией Красноярска и «Экоресурсом». По его истечении свалка должна быть рекультивирована, а участок возвращен обратно в ведомство города. Более того, по закону таких объектов в черте населенных пунктов быть не должно. Однако вместо этого через многочисленные судебные иски эксплуатирующая полигон компания оттягивает сроки закрытия объекта. Все это время правобережный региональный оператор «РостТех» продолжает через «Экоресурс» свозить туда отходы.

«Глобально я понимаю, зачем «Экоресурс» это делает. Финансирование по федеральному проекту «Чистая страна» позволит сделать качественную рекультивацию, после которой участок придется вернуть городу. И даже несмотря на то, что рекультивация будет осуществлена за счет федеральных средств, «Экоресурсу» это не выгодно. Они будут сколько еще угодно времени затягивать процесс судебными исками, чтобы продолжать использовать полигон. С юридической точки зрения - вполне понятные действия. Но с точки зрения совести и любви к родному городу - это нонсенс и отсутствие всякой человеческой логики», - поделился красноярский юрист Василий Катышев.

Помимо данного иска в Арбитражном суде сейчас находится еще несколько к различным федеральным и региональным структурам. Замахнулся «Экоресурс» даже на ФСБ, но, видимо, юристы поняли, что переборщили и иск отозвали.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Ленинском районе в воздухе превышены предельно допустимые компоненты по свалочным газам. Это негативно сказывается на здоровье горожан.

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