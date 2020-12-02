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«День инвестора» от «Норникеля» прикоснулся к «зеленой» экономике

Главная Бизнес
Красноярск
15:54 2 Декабря 2020
норильск, экология, бизнес, инвестиции
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«День инвестора» от «Норникеля» прикоснулся к «зеленой» экономике. Руководство компании представило инвестиционному сообществу актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также свое стратегическое видение бизнеса компании в течение следующих 10 лет с особым фокусом на устойчивое развитие и экологичность.

В частности, несмотря на вызовы для мировой экономики, связанные с пандемией коронавируса, «Норникель» подтверждает свои намерения по значительному увеличению инвестиций в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей, что позволит увеличить производство металлов более чем на 30% к 2030 году.

Менеджмент «Норникеля» ожидает, что глобальный тренд на переход к «зеленой» экономике предоставляет компании уникальную возможность стать одним из ключевых игроков на рынке металлов необходимых для формирования низкоуглеродного мира в целом и экологически чистого транспорта в частности.

«Глобальный переход к «зелёной» экономике потребует больших объемов никеля, меди, палладия и платины, поэтому мы инвестируем в экологичный рост производства. Мы намерены быть абсолютно прозрачными и удобными для наших клиентов за счет современных цифровых решений. «Норникель» как лидер отрасли и ответственная компания продолжит выстраивать свою стратегию на принципах устойчивого развития и с учетом общественных интересов», - заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В «Норникеле» особо отметили, что компания извлекла уроки из недавнего экологического инцидента, в результате которого произошел розлив дизельного топлива, и существенно пересмотрела свои подходы к экологическому риск-менеджменту, управлению водными ресурсами, восстановлению биоразнообразия и проблемам изменения климата, поставив четкие цели по каждому из этих направлений. Помимо планомерной реализации Серного проекта, который ставит целью снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале в 10 раз в 2025 году, «Норникель» заявляет о планах сохранить лидерские позиции по низкой «углеродной интенсивности» на единицу продукции и остаться в нижнем квартиле мировой никелевой отрасли по удельным выбросам диоксида углерода.

Отдельным очень важным направлением этой стратегии является ликвидация исторического загрязнения прежних лет, которое включает демонтаж брошенных строений, сбор и переработка металлолома и санитарная очистка территории.

Для реализации стратегии роста и проектов по решению экологических проблем «Норникель» актуализировал долгосрочный план по капитальным затратам и объявил о начале активной фазы инвестиционного цикла в следующем году.

Общий объем инвестиций составит более 27 млрд долл. США на ближайшие 10 лет, из которых около 5,5 млрд будет направлено на проекты по снижению негативного влияния на окружающую среду. Капитальные затраты на развитие энергетического комплекса, включая инвестиции в промышленную безопасность и охрану труда, уже в ближайшие 5 лет составят около 4 млрд долл. и позволят к 2030 году обновить порядка 60% всех объектов энергетической инфраструктуры компании.

Для эффективной реализации амбициозных планов по обновлению и повышению надежности фондов «Норникель» перешел на дивизионную организационную структуру, что повысит инвестиционные полномочия производственных активов при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра. Кроме того, Компания разрабатывает дополнительную инфраструктуру для подрядных организаций и расширяет пул строительных компаний, которые могут работать в регионе, для решения проблемы с дефицитом подрядных организаций.

 

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»

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