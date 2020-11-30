В краевом центре выставили на продажу «Галерею Енисей»

В Красноярске собственники комплекса, где находится торговый центр «Галерея Енисей», выставили его на продажу. Соответствующая информация появилась на сайте недвижимости «ЦИАН».

Торгово-развлекательный комплекс состоит из трех зданий. Собственники выставили на продажу два из них, общей площадью 36 279 квадратных метров.

Продавцы отметили, что в зданиях расположены кинотеатр и торговые точки.

«Это кинотеатр Синема парк, игровые залы, точки питания и т.д.. Второе здание имеет торговое назначение, планировка – ряды бутиков, полностью завершена внутренняя отделка. Здания оборудованы эскалаторами, лифтами. Имеется подземный паркинг. На крыше здания расположены стеклянные павильоны (под кафе и торговлю). Из панорамных окон второго и первого этажей открывается вид на набережную реки Енисей. Перед зданием со стороны набережной также много парковочных муниципальных мест. Здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, системой вентиляции», – говорится в объявлении.

Сумма сделки оценена в 1 591 846 000 рублей.