30 ноября
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевом центре выставили на продажу «Галерею Енисей»

Главная Бизнес
Красноярск
14:22 30 Ноября 2020
в красноярске, красноярск, бизнес, кинотеатры, магазины, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске собственники комплекса, где находится торговый центр «Галерея Енисей», выставили его на продажу. Соответствующая информация появилась на сайте недвижимости «ЦИАН».

Торгово-развлекательный комплекс состоит из трех зданий. Собственники выставили на продажу два из них, общей площадью 36 279 квадратных метров.

Продавцы отметили, что в зданиях расположены кинотеатр и торговые точки.

«Это кинотеатр Синема парк, игровые залы, точки питания и т.д.. Второе здание имеет торговое назначение, планировка – ряды бутиков, полностью завершена внутренняя отделка. Здания оборудованы эскалаторами, лифтами. Имеется подземный паркинг. На крыше здания расположены стеклянные павильоны (под кафе и торговлю). Из панорамных окон второго и первого этажей открывается вид на набережную реки Енисей. Перед зданием со стороны набережной также много парковочных муниципальных мест. Здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, системой вентиляции», – говорится в объявлении.

Сумма сделки оценена в 1 591 846 000 рублей.

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Красноярская рециклинговая компания» расплатилась по долгам

«Красноярская рециклинговая компания» расплатилась по долгам

29 Ноября 2020 г.
В том числе перед «Автоспецзбазой»
Новости Красноярска: «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве

«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве

25 Ноября 2020 г.
Компания продолжает поддерживать регионы
Новости Красноярска: В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2020

В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2020

23 Ноября 2020 г.
Он пройдет уже в 19-й раз
Новости Красноярска: Красноярцев позвали за свежими фермерскими продуктами по доступным ценам

Красноярцев позвали за свежими фермерскими продуктами по доступным ценам

17 Ноября 2020 г.
Она стартует уже завтра
Новости Красноярска: Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

13 Ноября 2020 г.
Проект индустриального парка реализуется с 2012 года
Новости Красноярска: Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

12 Ноября 2020 г.
На форуме эксперты будут помогать бизнесу стать эффективнее
Новости компаний
30/11
Жители Ачинска сэкономят 5 рублей на проезде в трамвае, став участниками акции Сбера
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Водитель Toyota Chaser врезался в дерево и погубил девушку

Водитель Toyota Chaser врезался в дерево и погубил девушку

30 Ноября 2020 г.
В крови мужчины был обнаружен алкоголь
Новости Красноярска: Красноярской станции скорой помощи передали наборы продуктов к чаю

Красноярской станции скорой помощи передали наборы продуктов к чаю

30 Ноября 2020 г.
Продолжается работа волонтерского центра партии «Единая Россия»
Новости Красноярска: За два года старые автобусы в Красноярске заменят на транспорт высокого экологического класса

За два года старые автобусы в Красноярске заменят на транспорт высокого экологического класса

30 Ноября 2020 г.
С 2021 года 9 маршрутов будут обслуживать автобусы класса Евро-4
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru