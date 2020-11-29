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«Красноярская рециклинговая компания» расплатилась по долгам

Главная Бизнес
Красноярск
14:03 29 Ноября 2020
долги, экономика, красноярск, мусор
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В период пандемии часть жителей Красноярского края и самого Красноярска перестали оплачивать жилищно-коммунальные услуги. А после того, как вышло постановление правительства, отменяющее до конца года пени и прочие санкции за неоплату коммунальных услуг, многие решили, что за услуги ЖКХ можно и вообще не платить.

«В марте–апреле 2020 года по сравнению с январем– февралем платежи по квитанциям за ТКО снизились на 30%. В июне — на 40 %. В июле — на 45 %. На сегодняшний день задолженность населения перед левобережным оператором превышает 100 миллионов рублей», – рассказал Илья Ильин, генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании». – При этом мы свои обязательства перед потребителями выполняли и выполняем в полном объеме: регулярно вывозим  отходы, ведем плановую работу по установке контейнеров, ставим специальные сетки под пластик и стекло, ликвидируем несанкционированные свалки».

Выполнение регоператором всех своих обязательств перед населением при таком серьёзном снижении платежей неизбежно привело к «кассовым разрывам», появились задолженности. Понимая сложившуюся непростую ситуацию, акционер компании – Группа «РВМ Капитал» – предоставила «КРК» заём, который позволил покрыть текущие расходы предприятия. А после получения региональным оператором федеральной субсидии стало возможным полное погашение долгов. 

«Мы наконец получили федеральную субсидию на финансирование затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Постановление о предоставлении такой субсидии, направленное на поддержку отрасли ТКО в период пандемии, было принято ещё в апреле (Постановление Правительства РФ № 473 от 09.04.2020),  но согласовательный процесс оказался небыстрым, и деньги пришли нам совсем недавно, 24 ноября, – пояснил Илья Ильин. – Тем не менее мера очень нужная, и мы благодарны правительству за оказанную поддержку».

Полученная субсидия позволила компании рассчитаться с возникшими задолженностями, на сегодняшний день долгов у левобережного оператора перед подрядчиками, в том числе АО «Автоспецзбаза», нет. 

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