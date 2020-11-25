«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве. Документы за подписью президента «Норникеля» Владимира Потанина и губернатора Забайкальского края Александра Осипова предполагают ряд общих и конкретных мер по поддержанию региона. Так, в одном из них изложена стратегия взаимодействия, а во втором предусмотрены конкретные шаги: поддержка инвестиционных проектов горно-металлургической компании со стороны региона и увеличение вклада «Норникеля» в развитие социальной сферы края.

Основные приоритеты сотрудничества в социальной сфере - образование, наука, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, искусство, социальная поддержка и охрана окружающей среды. Финансирование на эти цели со стороны «Норникеля» на ближайшие шесть лет также будет увеличено с 1,85 млрд до 2,4 млрд рублей. Один из важнейших проектов - поддержка детского и юношеского хоккея в Забайкальском крае в размере 35 млн рублей в год на период 2021–2023 гг.

«Для края реализация крупных инвестиционных проектов - это возможность для экономического развития, благодаря им создаются высокооплачиваемые современные рабочие места. Но также это и возможность реализовать успешную социальную политику, так как наши бюджетные возможности принципиально меняются — это позволяет нам решать ключевые социальные задачи, выполнять обязательства перед людьми, создавать благоприятную среду в населенных пунктах. И чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет для нас лучше», - заявил Александр Осипов.

Отметим, что в этом году компания направила в регион на борьбу с коронавирусом 376,7 млн рублей, а также поставила по просьбе властей специализированную технику: два автомобиля скорой помощи, две мобильные лаборатории, аппараты ИВЛ и комплекты реагентов для тестирования. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае «Норникель» принял решение выделить на борьбу с коронавирусом еще 50 млн рублей.

«Эффективное сотрудничество с регионом, в котором расположены активы компании, — залог плодотворной работы. Мы благодарны Забайкальскому краю за поддержку в создании с нуля нового современного предприятия и за то, что Александр Михайлович высказал готовность по-прежнему предоставлять благоприятные условия для нашей инвестиционной деятельности. Компания намерена и дальше развивать партнерство, принимать активное участие в социальной жизни региона. Это создает у людей правильное ожидание того, что о них будут заботиться не разово, не случайно, а долгосрочно и системно», - сказал в ходе церемонии подписания соглашения Владимир Потанин.

Напомним, «Норникель» давно и успешно также сотрудничает с федеральным центром и Красноярским краем. По итогам десятилетнего соглашения предприятие выполнило все свои обязательства в Красноярском крае. Сейчас «Норникель» приступил к реализации новой десятилетней инвестиционной программы – в развитие предприятия, его модернизацию будет вложено более двух триллионов рублей. Средства пойдут не только в «работу», но и на изменение социальной среды Норильска и Таймыра.

«Речь идет о возможности воспользоваться всеми стимулами, которые предусмотрены законодательством, – от включения Норильска в федеральные программы («Жилье», «Комфортная среда») до получения «Норникелем» статуса участника региональных инвестиционных проектов. Мы надеемся на активные действия краевых властей, которые будут стимулировать бизнес к участию в социально-экономическом развитии региона. Сейчас Красноярский край не входит в число даже первой тридцатки регионов по условиям инвестиционной привлекательности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем войти в десятку», - прокомментировал новую «десятилетку» Потанин.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»