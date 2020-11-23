В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2020

С 24 по 26 ноября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» пройдет событие для малого и среднего бизнеса – XIX Форум предпринимательства Сибири.

Актуальные новости из мира бизнеса, перспективы развития предпринимательства в крае, Сибири и в целом – в стране обсудят на площадках форума. Участниками форума станут предприниматели, эксперты, психологи, бизнес - тренеры и специалисты в сфере обеспечения безопасности из Красноярского края и других регионов страны, в том числе – из Москвы.

Учитывая требования времени, форум меняет формат и спектр возможностей для предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультации специалистов по актуальным вопросам, связанным с мерами поддержки, направленными на сохранение устойчивой экономики в крае и в России.

Эксперты форума также обсудят вопросы деловой культуры и формирования положительного имиджа предпринимателя. Участники семинаров поделятся практиками оперативного подбора кадров и управления командой. На одной из площадок форума, эксперты расскажут об опыте инвестирования в свой бизнес, раскроют секреты работы с Российскими и иностранными инвесторами.

Помимо этого, на форуме запланированы мероприятия по темам финансов и кредитования, мастер-классы и тренинги от красноярских бизнес-тренеров, специалистов из структур поддержки малого и среднего предпринимательства. Предпринимателям будет представлен спектр услуг, таких как: страхование, инвестирование, микрокредитование, сопровождение тендеров, закупок, аукционов.

Это площадка, на которой ежегодно обсуждаются возможности для экономического развития края, Сибири и России в целом, а также представлен широкий спектр деловых услуг для малого и среднего бизнеса.

Для аккредитации на форум представители СМИ должны отправить заявку на электронную почту pr@krasfair.ru с темой письма «Аккредитация на ФПС-2020», указав свои контактные данные: ФИО, телефон, желаемое время и дату посещения форума. Или предоставить эту информацию по телефону 8-913-538-00-20, Анастасия.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке https://www.krasfair.ru/events/business/program/.

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 // МВДЦ «Сибирь».