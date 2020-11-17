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Красноярцев позвали за свежими фермерскими продуктами по доступным ценам

Главная Бизнес
Красноярск
12:00 17 Ноября 2020
ярмарка, продукты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С 18 по 21 ноября в МВДЦ «Сибирь» пройдет краевая ярмарка свежих продуктов «Осень». На ярмарке покупатели смогут приобрести по выгодным ценам мясную, молочную и рыбную продукцию, а также хлебобулочные изделия, вкуснейший мед от разных производителей, чай, кофе и сладости.

Посетителей ждут фермерские продукты из Красноярска, Курагино, Нижнего Ингаша, Назарово, Емельяново, а также из Республики Хакасия.

Практически все представленные товары покупатели, прежде чем приобрести, смогут попробовать. Производители будут устраивать вкусные дегустации. К примеру, попробовать на вкус можно будет как колбасную, так и рыбную продукцию. Сладкоежкам дадут полакомиться вкусным медом.

Не обойдется и без изысков для праздничного стола. Например, фермер из Нижнего Ингаша предложит своим покупателям мяса марала. Мясо марала - это кладовая минералов и витаминов. В зимний период этот качественный биологически активный продукт поможет вам в борьбе с авитаминозом, улучшит иммунные функции организма и нормализует обменные процессы.

Вход свободный.

Время работы:

18 – 20 ноября с 10:00 до 18:00

21 ноября с 10:00 до 16:00

 

фото: Красноярская ярмарка

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