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Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

Главная Бизнес
Красноярск
14:32 13 Ноября 2020
проекты, бизнес, развитие, визит
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Министр экономики края Егор Васильев провел совещание с вновь избранными общественными представителями Агентства стратегических инициатив. Встреча прошла на площадке индустриального парка "Красный Яр", где в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" открылась "Фабрика процессов".

"Взаимодействие Красноярского края с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" имеет многолетнюю историю, – рассказал Егор Васильев. – Среди новых в крае инициативных проектов АНО АСИ можно выделить проект "Смартека" –  библиотеки "умных решений", открытие первого в крае пространства коллективной работы "Точка кипения – Красноярск", сейчас ведется ведомственный отбор лучших практик "Сильные идеи для нового времени". Уверен, что представители агентства, в большинстве своем являясь предпринимателями, на общественных началах работают не только на продвижение интересов своих компаний, но и на качественное повышение и преобразование деловой среды".

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

По мнению министра экономики края Егора Васильева, увеличение в крае представителей агентства до восьми человек позволит более эффективно выстраивать взаимодействие по предлагаемым направлениям – городское развитие, предпринимательство и технологии, социальные проекты и туризм. Со своими программами по перечисленным темам выступили Андрей Горбунов, Руслан Жамилов, Марина Патрина, Оксана Юкотина, Ольга Кожома, Максим Злотников, Алена Кочанова, Геннадий Блинов. Модератором стал общественный представитель АСИ с 2014 года, генеральный директор индустриального парка "Красный Яр" Александр Сиваев.

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"


Сегодня на территории бывшего завода "Сибэлектросталь" расположен первый в регионе зарегистрированный Минпромторгом РФ индустриальный парк "Красный Яр". В промпарке министр экономики и регионального развития Егор Васильев посетил производственные цеха резидентов и созданный в этом году музей истории металлургического завода. В планах руководства – создать музейный комплекс промышленной истории региона.
Проект индустриального парка реализуется с 2012 года и относится к типу Brownfield. Общая площадь – 18,5 га, площадь производственно-складских помещений – 74 тыс. кв. м, площадь офисных помещений – 10 тыс. кв. м. Здесь размещаются 11 резидентов и 52 пользователя инфраструктуры парка, общая численность сотрудников компаний – почти 1 200 человек. Все компании относятся к малому и среднему бизнесу.

"Индустриальный парк – это своего рода промышленное ТСЖ, – провёл аналогию генеральный директор индустриального парка Красный Яр  Александр Сиваев. – Нашими клиентами являются технологические предприниматели, для которых мы восстанавливаем старые промышленные площадки, корпуса и строим новые. Готовим необходимую резиденту инфраструктуру, подводим сети водо-  и теплоснабжения, устанавливаем грузоподъемное оборудование и прочее. Всё – по индивидуальному проекту заказчика".

Отметим, что поддержка и развитие промпарков входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"



Также на территории промпарка, но в рамках уже другого нацпроекта – "Производительность труда и поддержка занятости", развернута учебно-производственная площадка "Фабрика процессов". Здесь сотрудники компаний, которые вступили в нацпроект, осваивают основные принципы бережливого производства при поддержке Федерального и Регионального центров компетенций.

Расположение ключевого элемента нацпроекта на исторически сложившейся промышленной площадке удобно для резидентов и эффективно для участников образовательного процесса. Концентрация промышленных производств является отличительной чертой современной стратегии государственного подхода в развитии производств и реализации национальных проектов. Напомним, Красноярский край вошел в нацпроект одним из первых регионов страны. Сегодня в нацпроекте участвуют 36 предприятий края, и на каждом из них есть конкретные достижения по снижению издержек, по повышению производительности труда.

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

"Размещение на одной территории нескольких производств позволяет промышленникам снижать затраты на общую инфраструктуру и избавляет их от непрофильной деятельности, – считает Александр Сиваев. – Кроме того, резиденты в индустриальном парке получают возможность дополнительного развития при тесной кооперации с другими компаниями своей сферы и якорными резидентами. Эта модель работы удобна и взаимовыгодна".

Фото: пресс-служба Администрации Красноярского края
По материалам пресс-службы Администрации Красноярского края

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