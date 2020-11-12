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Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Главная Бизнес
Красноярск
15:21 12 Ноября 2020
банк, форум, бизнес, обсуждение
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В пятницу, 13 ноября, состоится бизнес-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса».

На форуме, который пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать бизнесу стать эффективнее.  Также прямо на мероприятии будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей Сибири. Задача экспертов — разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнерами форума станут Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии и Максим Батырев, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также для участников выступят:

- Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

- Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

- Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке

Героями бизнес-разборов станут предприниматели Новосибирска, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны. В режиме реального времени эксперты разберут данные кейсы и дадут полезные рекомендации, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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