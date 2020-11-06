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Красноярским модникам ждать новинок до весны не стоит

Главная Бизнес
Красноярск
13:25 6 Ноября 2020
мода, одежда, магазины, красноярск, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С проблемами во время пандемии столкнулся практически весь ритейл, за исключением разве что продуктового. Закрытые магазины и торговые комплексы остановили любителей шоппинга. Кого-то эта ситуация заставила, а потом и приучила покупать онлайн, другие модники просто загрустили в ожидании открытия магазинов и торговых центров. Sibnovosti.ru пообщались с представителями рынка и узнали, когда красноярцы увидят новые коллекции.

Мария Смакотина на рынке КрасТЭЦ торгует уже больше 30 лет. Как сама признается – продает «китайское и турецкое шмотье». Начинала в 90-е продавцом у самих китайцев, уже лет 15 имеет свой отдел. После открытия рынка с позволения Указа губернатора торговля так бойко, как раньше, не идет. Но «народ есть, и то хорошо».

«У меня вечный товар – куртки кожаные, джинсы. Это же не гучча или версачча, а натуральный продукт», - смеется женщина, намеренно коверкая название брендов.

По подсчетам Смакотиной, чтобы распродать залежалый в карантинные времена товар, ей потребуется полгода работы в нынешнем режиме или три месяца активной торговли доковидных времен. Новые партии пока не заказывает - продать бы, что есть.

«У меня нет коллекций, поэтому товар в любое время актуален для нашей категории покупателей. Здесь же не ищут дорогущих брендов сезона осень-зима – люди уже привыкли, что вот рынок, вот товар, здесь такая цена и такое вот качество», - резюмирует рыночный продавец.

Алексей Грузиненко в одежном ритейле работал более 30 лет. Сейчас от бизнеса отошел, но за происходящим на рынке следит внимательно.

«Одежный ритейл пережил пандемию плохо. Он ее до сих пор переживает. Логистические цепочки нарушены. Коллекции прошлого сезона не проданы, соответственно, оборотный капитал оказался заморожен в товаре», - говорит он.

По мнению Грузиненко, сейчас ритейлеры будут вести в магазины только самое коммерчески выгодное. Никаких рисков, экспериментов и разнообразия.

«Будет нечто вроде одежного «голода». Ко временам перестройки мы не вернемся, конечно, благодаря разнообразию брендов на рынке, но в сравнении с тучными годами – 2014-2016 – это будет бледная копия», - прогнозирует он.

Дефицит новых коллекций объясним схемой работы самого одежного рынка: ритейлер заказывает товар за шесть-восемь месяцев до того, как он должен поступить на полки. Сделав заказ, ритейлер дает обязательство выкупить этот товар, а при работе с крупными брендами еще и делает предоплату в районе 10-20 процентов.

«Сейчас в силу неопределенности – будут ли деньги у людей, не закроются ли вновь магазины и торговый центры… Ритейлеры ходят по лезвию ножа и берут лишь то, что гарантированно смогут продать. До будущей весны мы будем жить с минимумом ассортиментом», - рассказывает эксперт.

Впрочем, это не будет критичным. Сейчас, по словам Грузиненко, в принципе поток в магазины существенно снизился по причине второй волны и низкой платежеспособности населения.

«Одежда не является предметом первой необходимости, поэтому люди перераспределяют свои траты. По моим ощущениям падение посещаемости – минимум 40 процентов. А интернет-торговля – дополнительный негативный фактор для офлайн торговли. Переход из магазина в сеть дополнительно усугубляет ситуацию, но я оцениваю такие потери в 10-15 процентов покупателей», - резюмирует собеседник.

В итоге, если брать расчеты Грузиненко за правду, общие потери всего одежного ритейла составляют 50%, что является существенной долей. Мы обратились в самый крупный торговый центр Красноярска – «Планета», чтобы узнать, как там переживают пандемию. И оказалось, по данным менеджмента компании, все не так уж и плохо. Коммерческий директор компании MALLTECH Мария Дриц поделилась информацией о текущем положении дел:

«За время простоя в ТРЦ «Планета» в сегменте «Одежда и обувь» не закрылось ни одного арендатора. Помимо этого, после полного восстановления работы торгового центра по итогам сентября в сравнении с августом 2020 года, когда торговый центр работал с ограничениями, прирост товарооборота в категориях «Одежда» и «Обувь» составил 50%», - рассказала коммерческий директор.

В случае, если эпидемиологическая ситуация станет более благоприятной, менеджер рассчитывает, что трафик ТРЦ выйдет на докризисные показатели к весне следующего года.

«Что интересно, потребительский спрос активней восстанавливается в регионах: мы связываем это с тем, что проникновение e-commerce традиционно существенно выше в Москве и Санкт-Петербурге, и в этих городах сегмент онлайн-торговли за время пандемии вырос гораздо сильней, чем в других», - отметила Мария Дриц. И добавила, что большинство арендаторов подтверждают заказ новых коллекций.

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