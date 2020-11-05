Красноярский бизнес обучат международной торговле

Красноярских бизнесменов будут обучать международной торговле. Предпринимателей пригласили к участию в акселерационной программе «Экспортный форсаж». В прошлом году она проводилась в ряде регионов страны в пилотном формате и уже зарекомендовала себя как действенный метод поставить бизнес на экспортные рельсы.

Главная задача – подготовить предприятие к работе с международными рынками от выбора самого рынка до разработки логистики и просчета рисков. Программу «Экспортный форсаж» была разработана в Школе экспорта РЭЦ и реализуется совместно с региональным Центром поддержки экспорта.

По словам главы краевого Агентства развития бизнеса (Центр «Мой бизнес») Александра Граматунова, данная программа уже зарекомендовала себя в нескольких регионах страны, где она была запущена в тестовом режиме в прошлом году. В частности, в Пензенской, Рязанской, Свердловской, Смоленской областях, Республике Марий Эл. В планах до 2024 года распространить ее на 65 регионов страны.

Организаторы рассказывают – у российского малого и среднего бизнеса желание выходить на международные рынки есть. А вот знания и опыта не хватает. Проще говоря, если контракты и заключаются, то в основном на интуитивном уровне методом проб и ошибок без должной базы знаний.

Федеральный эксперт Школы экспорта РЭЦ Татьяна Андреева рассказала о деталях обучения. Так, программа рассчитана на один год и предполагает проведение шести образовательных модулей непосредственно в регионе – как теоретические, так и практические занятия. Кроме того, в течение всей программы участники смогут получать информационно-консультационную поддержку со стороны экспертов.

«Проведение акселератора непосредственно в регионе, в котором базируются участники, модульный принцип обучения, поддержка наставников на всех этапах реализации программы – все это позволяет предприятиям получить набор знаний и реальных инструментов для старта экспортной деятельности, если мы говорим о новичках, и систематизировать свой экспорт более опытным компаниям», - добавили организаторы.

Учитывая опыт прошлого года, организаторы программы обещают в качестве результатов по ее итогам заключение новых внешнеторговых контрактов по итогам прохождения программы, системную организацию экспортной деятельности предприятия, установление долгосрочных отношений с зарубежными партнерами и организацию регулярных экспортных поставок.

Отбор участников для программы «Экспортный форсаж» уже стартовал в Красноярском крае. Компании, которые гарантированно хотят выйти на зарубежный рынок, за подробностями могут обратиться в Центр поддержки экспорта Красноярского края (+7 (391) 265-44-32 / доб.031 +7 958 849 73 55, Viber, WhatsApp).

По материалам Школы экспорта РЭЦ