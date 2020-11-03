Премия «Человек года» состоится в режиме онлайн

Ежегодная премия «Человек года», которую проводит журнал «Деловой квартал» состоится в режиме онлайн. Организационный комитет единогласно проголосовал против отмены или переноса церемонии в связи с напряженной эпидемиологической ситуации в краевом центре.

«Обнуляться» или переносить премию на следующий год мы не будем. Что нас ждет, допустим, в январе. Никакая Ванга этого не знает. Тем более, что огромная часть работы по номинированию уже проведена и по большинству номинаций уже известны не только шорт-листы, но тройки лидеров. Однако рисковать здоровьем номинантов, экспертов и гостей мы тоже не можем, поэтому проведем премию онлайн с широкомасштабной трансляцией в интернете. По большому счету у нас только расширится аудитория», — сообщила главный редактор издания Юлия Чанчикова.

Кроме того, организаторы отметили, что проведение премии будет напоминать «голубые огоньки» на телевидении и особый акцент будет сделан на безопасности присутствующих.

«Конечно же, это не будет «премия в зуме». Знаменитые статуэтки, как и положено, вручат на сцене. Вот только зрителей в зале практически не будет. Номинантов и экспертов будем приглашать к определенному времени — заводить и уводить небольшими группами. Такая вот «челночная» церемония. Но это необходимо для безопасности людей. Нужно развести даже небольшие потоки», — пояснила Юлия Чанчикова.

Отметим, что премия в обозначенном формате состоится 14 декабря.

Фото: DK.ru