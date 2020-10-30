Здание Ростелекома в центре Красноярска продают за полмиллиарда рублей

Российский аукционный дом через торги реализует два здания ООО «Телеком-5» в центре Красноярска. Первый объект – многоэтажное офисное здание Ростелекома на перекрестке улиц Карла Маркса и Перенсона. Оно построено 30 лет назад, площадь более 16 тысяч квадратных метров. Стоимость лота – 580 млн рублей.

Второй объект – семиэтажное здание в районе торгового комплекса «Квант» по адресу ул. Диктатуры Пролетариата, 31. Оно было построено в 1984 году, площадь помещений 6,3 тысячи квадратных метров. Стоимость лота – 225 млн рублей.