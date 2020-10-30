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Здание Ростелекома в центре Красноярска продают за полмиллиарда рублей

Главная Бизнес
Красноярск
17:30 30 Октября 2020
здание, бизнес, красноярск, продажа, экономика, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский аукционный дом через торги реализует два здания ООО «Телеком-5» в центре Красноярска. Первый объект – многоэтажное офисное здание Ростелекома на перекрестке улиц Карла Маркса и Перенсона. Оно построено 30 лет назад, площадь более 16 тысяч квадратных метров. Стоимость лота – 580 млн рублей.

Второй объект – семиэтажное здание в районе торгового комплекса «Квант» по адресу ул. Диктатуры Пролетариата, 31. Оно было построено в 1984 году, площадь помещений 6,3 тысячи квадратных метров. Стоимость лота – 225 млн рублей.

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