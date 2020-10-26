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«Норникель» будет еще активнее пользоваться Северным морским путем

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Красноярск
13:50 26 Октября 2020
норильск, моряки, груз
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«Норникель» будет еще активнее пользоваться Северным морским путем. О планах компании сообщил статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Дмитрий Пристансков. Это стало известно в Мурманске на совещании по вопросам развития Северного морского пути (СМП), которое прошло под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

На совещании рассматривались вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны России и СМП, развития грузовой базы СМП и обеспечения ледокольной проводки грузов.

Премьер-министр указал на комплекс задач, которые необходимо решить для полноценного развития региона и СМП, и отметил, что на арктических территориях необходимо наращивать портовые мощности, развивать навигацию, обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативного оказания медицинской помощи экипажам судов, также нужно обеспечивать и экологическую безопасность.

Глава правительства призвал использовать весь потенциал СМП. За девять месяцев 2020 г. общий объем перевозок по СМП составил 24,5 млн т. Михаил Мишустин напомнил, что к 2024 г. планируется довести этот показатель до 80 млн т.

По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, для достижения этой цели следует развивать грузоперевозки предприятий «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть», «Норникель» и АЕОН.

«Норникель» активно использует возможности СМП и планирует нарастить объемы грузооборота на этом важном для освоения Арктики направлении.

Текущий грузооборот компании по СМП за последние пять лет составляет 1,3–1,5 млн т. в год. Это социальные грузы, продукты питания и материально-технические ресурсы, необходимые для поддержки предприятий, расположенных на территории Норильского промышленного района, а также продукты производства (медный файнштейн, медная продукция, газовый конденсат и прочие грузы).

В настоящий момент в «Норникеле» принят сценарий реконфигурации производства «Экологичный рост», основной целью которого является снижение выбросов диоксида серы на территории Норильского промышленного района и Кольского полуострова с одновременным наращиванием производственных мощностей.

Соответственно, с 2021 г. ожидается временный рост объема завоза грузов снабжения по морю до 200 000 т. в год и топлива на 50 000 т. в год.

После завершения ряда крупных инвестиционных проектов на производственных предприятиях, ориентировочно с 2025 г., ожидается рост объема перевозки никель-медного файнштейна на 100 000–200 000 т. в год.

 

по информации «Норникеля»

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