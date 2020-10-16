На Красноярской ТЭЦ-1 появились яблоневый и вишневый скверы. Там высажено 40 деревьев - 20 яблонь и 20 вишен. Это сделано силами активистов Молодежного совета предприятия и сотрудниками подрядных организаций.

Высаживали деревья уже второй раз за год. На старте акции в ботаническом саду на территории предприятия появились редкие для города виды яблонь.

Отметим, энергетики озеленяют ТЭЦ-1 последние пять лет. На территории от центральной аллеи до тренировочного полигона пожарной дружины растет около 20 видов растений и кустарников. Рядом с каждым установлена табличка с русским и латинским названиями, как в ботаническом саду.

Как рассказали на станции – все это для комфорта не только сотрудников, но и красноярцев, которые полюбили экскурсии на предприятие.

«До пандемии к нам приходило до 800 красноярцев в год. Как только улучшится эпидемиологическая обстановка, мы обязательно возобновим эти экскурсии. Сейчас начался второй этап экологической модернизации — строительство электрофильтров, которые мы покажем горожанам. Хочется, чтобы гости шли к производственным объектам через красивый парк. Именно так и будет», - поделился Сергей Бородулин, директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК.

Он добавил, что Зеленая дружина СГК действует во всех городах присутствия компании. В Красноярске с 2015 года волонтеры этого экологического объединения высадили 13 000 цветов, 4 500 деревьев и кустарников.

по материалам СГК

фото: СГК