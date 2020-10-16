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Названы самые любимые блюда блюда красноярцев в доставке еды

Главная Бизнес
Красноярск
10:26 16 Октября 2020
доставка, еда, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сервис заказа быстрой доставки еды «Яндекс.Еда» проанализировал кулинарные предпочтения красноярцев. Жители краевого центра питают особую любовь к куриным крылышкам – таких заказов в Красноярске в 19 раз больше в сравнении с другими городами России.

В 3,5 раза чаще, чем жители других городов страны, красноярцы заказывают лапшу вок. В топе самых популярных блюд также паста и пицца – таких заказов в Красноярске в 2,3 раза больше, чем в среднем по России.

В числе популярных блюд бургеры «Джек Дэниэлс», спринг-роллы и суши «Филадельфия», суп Том Ям и сырный крем-суп, а также греческий салат.

Самый популярный напиток в стране – кока-кола, однако красноярцы отдают предпочтение морсам и заказывают их в четыре раза чаще, чем жители других территорий России. Наиболее востребована доставка еды в Центральном районе города и на Взлетке.

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