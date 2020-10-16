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Строительство причала на острове Татышев откладывается

Главная Бизнес
Красноярск
10:01 16 Октября 2020
корабль, красноярск, остров
Автор: Sibnovosti.ru
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Подрядчики проигнорировали конкурс на строительство причала на острове Татышев. На повторный аукцион, объявленный городскими властями, не заявилась ни одна компания.

На строительство причала для маломерных судов администрация готова направить 15 млн рублей. Однако срывается уже второй конкурс: на первые торги в сентябре была подана одна заявка, но ее отклонили за несоответствие условиям. Аукцион предполагал также обустройство берега на участке от вантового до Октябрьского моста.

Напомним, что объявлены торги на установку освещения в западной части острова Татышев с начальной ценой контракта 13 млн рублей. Также муниципальный «Центр реализации социальных проектов» ищет подрядчика для нанесения разметки на пешеходных дорожках за 4 млн рублей.

 

фото: zakupki.gov.ru

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