15 октября
Красноярск
погода +8 °C
77.28
 
€ 90.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Какие компании открывались в Красноярске в сентябре

Главная Бизнес
Красноярск
14:25 15 Октября 2020
исследования, оператор, бизнес, открытия
версия для печати Ico_print

ПАО «МТС» выяснила, какой бизнес чаще открывали представители малого и среднего предпринимательства в Красноярск в сентябре 2020 года. Исследование основано на данных МТС Кассы.

Топ-3 популярные категории – в сфере услуг

В Красноярске в прошлом месяце к онлайн-кассе от МТС чаще подключались компании из сферы услуг – более 64%. Из них 10% – это парикмахерские и салоны красоты, 9% – рестораны и кафе с функцией доставки, 7% – ремонт компьютеров и ноутбуков.

Этот тренд в некоторых категориях совпадает с московскими и общероссийскими данными. Предприниматели из Москвы в сентябре чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% от общего числа новых подключений к МТС Кассе в регионе, услуги красоты – 14% и продуктовые магазины – 9%. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес – 10% и продажа одежды – 8%.

Среди магазинов чаще открывались традиционные категории

В сфере торговли самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре оказались магазины продуктов – на них пришлось 6% от всех новых подключений к МТС Кассе в Красноярске. Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылись универсамы – 4% и магазины кормов для животных – 4%.

В список популярных категорий нового бизнеса в Красноярске также вошли консалтинг – 5%, автосервисы – 3%, услуги электромонтажа – 3%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД, работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.

По материалам ПАО «МТС»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут развивать агротуризм

В Красноярском крае будут развивать агротуризм

15 Октября 2020 г.
Четыре фермера получат гранты
Новости Красноярска: В Красноярске разработают мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по историческому центру

В Красноярске разработают мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по историческому центру

13 Октября 2020 г.
Предприниматели выиграли грант на его создание
Новости Красноярска: НТЭК считает необоснованным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей

НТЭК считает необоснованным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей

13 Октября 2020 г.
Следующее заседание Арбитражного суда назначено на 24 октября
Новости Красноярска: Рост экологичности сферы обращения с ТКО прямо пропорционален ее инвестиционной привлекательности

Рост экологичности сферы обращения с ТКО прямо пропорционален ее инвестиционной привлекательности

8 Октября 2020 г.
Детали мусорной реформы на примере «КРК»
Новости Красноярска: В Красноярском крае откроют сеть пунктов по заготовке и переработке дикоросов

В Красноярском крае откроют сеть пунктов по заготовке и переработке дикоросов

7 Октября 2020 г.
Проект начнет работать весной 2021 года
Новости Красноярска: Правобережный регоператор устроил свалку на территории мусоросортировочного завода

Правобережный регоператор устроил свалку на территории мусоросортировочного завода

6 Октября 2020 г.
Вопросом займется Росприроднадзор
Новости компаний
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

13 Октября 2020 г.
Это подтверждает, что на территории края был центр древней цивилизации
Новости Красноярска: В Красноярске проверяют причальные стенки

В Красноярске проверяют причальные стенки

15 Октября 2020 г.
Муниципальные чиновники проверили состояние на Дубровинского
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru