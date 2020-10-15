Какие компании открывались в Красноярске в сентябре

ПАО «МТС» выяснила, какой бизнес чаще открывали представители малого и среднего предпринимательства в Красноярск в сентябре 2020 года. Исследование основано на данных МТС Кассы.

Топ-3 популярные категории – в сфере услуг

В Красноярске в прошлом месяце к онлайн-кассе от МТС чаще подключались компании из сферы услуг – более 64%. Из них 10% – это парикмахерские и салоны красоты, 9% – рестораны и кафе с функцией доставки, 7% – ремонт компьютеров и ноутбуков.

Этот тренд в некоторых категориях совпадает с московскими и общероссийскими данными. Предприниматели из Москвы в сентябре чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% от общего числа новых подключений к МТС Кассе в регионе, услуги красоты – 14% и продуктовые магазины – 9%. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес – 10% и продажа одежды – 8%.

Среди магазинов чаще открывались традиционные категории

В сфере торговли самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре оказались магазины продуктов – на них пришлось 6% от всех новых подключений к МТС Кассе в Красноярске. Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылись универсамы – 4% и магазины кормов для животных – 4%.

В список популярных категорий нового бизнеса в Красноярске также вошли консалтинг – 5%, автосервисы – 3%, услуги электромонтажа – 3%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД, работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.

По материалам ПАО «МТС»