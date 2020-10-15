15 октября
Красноярск
погода +8 °C
77.28
 
€ 90.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса

Главная Бизнес
Красноярск
12:40 15 Октября 2020
банк, бизнес, регистрация, финансы, сервис
версия для печати Ico_print

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются. Это стало возможным благодаря сервису «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС).

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно заполнить анкету и отправить заявление на регистрацию бизнеса онлайн. Все необходимые документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Таким образом, при регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой iOS или Android и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.

Наталья Корнева, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Онлайн-сервисы сегодня – наши помощники во всех делах, особенно это актуально в период пандемии, когда необходимо до минимума сократить контакты.  Несомненный плюс, что для отправки пакета документов не нужно никуда ходить, все можно сделать онлайн. В настоящий момент с помощью РБиДОС в Красноярском отделении Сбербанка зарегистрировали бизнес более 500 предпринимателей, которым мы готовы оказывать всестороннюю поддержку с помощью нашей экосистемы».

Зарегистрировать бизнес с помощью РБиДОС можно во всех отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов и ряде филиалов для физических лиц, подробности можно уточнить по телефонам 8-800-555-555-0 или 900. Также всю необходимую информацию можно получить по номеру телефона территориального менеджера 8-916-031-17-87 (Александр Родченков). Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП».

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

В статье упоминаются:
Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Какие компании открывались в Красноярске в сентябре

Какие компании открывались в Красноярске в сентябре

15 Октября 2020 г.
Исследование основано на данных МТС Кассы
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут развивать агротуризм

В Красноярском крае будут развивать агротуризм

15 Октября 2020 г.
Четыре фермера получат гранты
Новости Красноярска: В Красноярске разработают мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по историческому центру

В Красноярске разработают мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по историческому центру

13 Октября 2020 г.
Предприниматели выиграли грант на его создание
Новости Красноярска: НТЭК считает необоснованным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей

НТЭК считает необоснованным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей

13 Октября 2020 г.
Следующее заседание Арбитражного суда назначено на 24 октября
Новости Красноярска: Рост экологичности сферы обращения с ТКО прямо пропорционален ее инвестиционной привлекательности

Рост экологичности сферы обращения с ТКО прямо пропорционален ее инвестиционной привлекательности

8 Октября 2020 г.
Детали мусорной реформы на примере «КРК»
Новости Красноярска: В Красноярском крае откроют сеть пунктов по заготовке и переработке дикоросов

В Красноярском крае откроют сеть пунктов по заготовке и переработке дикоросов

7 Октября 2020 г.
Проект начнет работать весной 2021 года
Новости компаний
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

13 Октября 2020 г.
Это подтверждает, что на территории края был центр древней цивилизации
Новости Красноярска: РФС обязал «Енисей» выплатить футболисту Саркисову неустойку за расторжение контракта

РФС обязал «Енисей» выплатить футболисту Саркисову неустойку за расторжение контракта

15 Октября 2020 г.
Накануне прошло заседание Палаты по разрешению споров
Новости Красноярска: В Красноярске создана «Фабрика процессов»

В Красноярске создана «Фабрика процессов»

15 Октября 2020 г.
Ежегодно на фабрике планируется обучать более 600 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru