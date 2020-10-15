Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются. Это стало возможным благодаря сервису «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС).

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно заполнить анкету и отправить заявление на регистрацию бизнеса онлайн. Все необходимые документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Таким образом, при регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой iOS или Android и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.

Наталья Корнева, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Онлайн-сервисы сегодня – наши помощники во всех делах, особенно это актуально в период пандемии, когда необходимо до минимума сократить контакты. Несомненный плюс, что для отправки пакета документов не нужно никуда ходить, все можно сделать онлайн. В настоящий момент с помощью РБиДОС в Красноярском отделении Сбербанка зарегистрировали бизнес более 500 предпринимателей, которым мы готовы оказывать всестороннюю поддержку с помощью нашей экосистемы».

Зарегистрировать бизнес с помощью РБиДОС можно во всех отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов и ряде филиалов для физических лиц, подробности можно уточнить по телефонам 8-800-555-555-0 или 900. Также всю необходимую информацию можно получить по номеру телефона территориального менеджера 8-916-031-17-87 (Александр Родченков). Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП».

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк