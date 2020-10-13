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В Красноярске разработают мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по историческому центру

Главная Бизнес
Красноярск
10:25 13 Октября 2020
красноярск, культура, спектакли
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске 44 проекта в сфере туризма получат финансовую поддержку на 20 млн рублей. В числе победителей идеи бизнесменов о разработке новых туристических маршрутов и авторских экскурсий, об обустройстве веревочного городка на базе отдыха, создание аудиогидов и закупка нового спортивного инвентаря.

Скоро будет создано мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по исторической части Красноярска, сообщила руководитель регионального агентства по туризму Юлия Верхушина.

«Считаю важным, что конкурс позволяет нам поддержать не только тех, кто давно работает в туризме, но и тех, кто открывает новые направления. Например, на ферме «Коза-Дереза» обустроят комнату матери и ребенка, в районе Караульной пещеры появится веревочный городок. Благодаря конкурсу мы повысим качество существующих услуг и разнообразим рынок туристических продуктов региона», – сообщила Верхушина.

Максимальный размер гранта – полмиллиона рублей. Деньги на реализацию своих проектов предприниматели получат до конца года, заверили в краевом правительстве.

 

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