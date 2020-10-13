Компания НТЭК считает необоснованным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей. Об этом представитель компании заявил на первом заседании суда по рассмотрению требований надзорного ведомства.

Напомним, именно в такую сумму оценил Росприроднадзор ущерб экологии после аварии с одним из топливных резервуаров в Норильске. Тогда дизельное топливо попало в реки Амбарная и Далдыкан.

Представитель НТЭК на суде назвал иск преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах были завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не была проведена. При этом юрист Росприроднадзора заявил, что ущерб рассчитывался по данным за июнь, а с отзывом НТЭК на иск, поданным еще 10 сентября, он ознакомиться не успел.

«Подача иска спустя три месяца, когда еще люди откачивают эту водотопливную жидкость и когда еще не понятны ни причины разгерметизации, ни последствия, создает процессуальные проблемы как самому истцу, так и ответчикам», - заявил юрист НТЭК Юлий Тай. Он также отметил, что помимо спорных вопросов об объеме загрязнения и применении максимального коэффициента длительности вредного воздействия, Росприроднадзор не учитывает вопрос о причинах аварии. Их сейчас устанавливает Ростехнадзор и Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела.

Отметим, что по собственной оценке НТЭК, сумма ущерба составляет 21,4 млрд рублей. При этом на устранение последствия компания уже потратила около 12 млрд. Компания выражает надежду на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме исходя из новых цифр, представленных в отзыве.

«Ответчик считает исковые требования необоснованными и неподлежащими удовлетворению. Ответчик не оспаривает факт причинения вреда окружающей среде в результате разгерметизации принадлежащего ему резервуара. До настоящего времени ответчик самостоятельно, добросовестно добровольно предпринял масштабный и уникальный комплекс мер по ликвидации загрязнения, и в настоящий момент данная работа продолжается», - сказал официальный представитель НТЭК.

Добавим, что суд привлек в качестве третьих лиц «Норникель», а также краевой министерство природных ресурсов и экологии.

по информации компании «Норникель»