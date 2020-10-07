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В Красноярском крае откроют сеть пунктов по заготовке и переработке дикоросов

Главная Бизнес
Красноярск
09:29 7 Октября 2020
продукты, лес, бизнес, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на базе сельскохозяйственного кооператива «Агрофедерация» создадут сеть пунктов по заготовке и переработке дикоросов. Проект начнет работать весной 2021 года на территории Ермаковского, Идринского, Каратузского и Шушенского районов.

Инициатива принадлежит губернатору Красноярского края Александру Уссу. Предприятие намерено заготавливать дикорастущие ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения. По предварительным оценкам, в работу будут вовлечены более тысячи людей. Краевой бюджет выделит 100 млн рублей на техническое оснащение заготконтор.

«Наш регион богат пищевыми лесными ресурсами. Потенциал для заготовки, хранения и переработки дикоросов огромен, как и спрос внутри страны и за рубежом на сибирское дикорастущее сырье и продукты, которые из него получают. Реализовывать проект начнем в южных территориях края. Здесь благодаря активности местного населения индивидуальная и кооперативная заготовительная деятельность развиты особенно хорошо», – отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В случае успеха проекта в пилотных территориях, его планируют развивать и в других районах края. В правительстве добавили, что заготконторы будут работать круглогодично. При каждом из пунктов будет открыт магазин, где жители смогут покупать дикоросы.

 

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