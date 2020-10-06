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Правобережный регоператор устроил свалку на территории мусоросортировочного завода

Главная Бизнес
Красноярск
08:59 6 Октября 2020
мусор, полигон, нарушение, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правобережный регоператор устроил свалку на территории мусоросортировочного завода. Речь идет о территории полигона «Шинник», который используется региональным оператором «РостТех».

1 августа этот полигон должен был прекратить принимать ТКО, поскольку истек срок договора аренды земельного участка. Далее регоператор обязан был его рекультивировать, передать в ведение города, а также предложить властям новую технологическую схему вывоза отходов. По информации депутата Красноярского городского Совета Андрея Козикова, мусор с правого берега продолжают вывозить на «Шинник». Это же подтверждают и жители верхних и нижних Черемушек, а также дачники, чьи участки прилегают к границам полигона.

Мэрия, предвидя такую ситуацию, заранее предложила «РостТеху» замену - полигон АО «Автоспецбаза» в Емельяновском районе. Однако там за два месяца видели лишь несколько мусоровозов компании. Отсюда возникает вопрос - где весь остальной мусор?

В начале сентября в Горсовете провели по этому вопросу заседание рабочей группы. Представитель ООО «РостТех» рассказал, что отходы с правобережной технологической зоны вывозят на мусоросортировочный завод компании, расположенный на территории полигона. Оставшийся после переработки мусор там же на заводе и накапливается. По закону, как заявил представитель «РостТеха», так хранить ТКО можно 11 месяцев.

«Получается, в границах города или очень близко к границам, появилась новая свалка, оператор которой говорит, что закон позволяет ему хранить все это одиннадцать месяцев. Поэтому я обратился в Росприроднадзор, чтобы они проверили условия на этой площадке – это первое. А второе – нужно выяснить объем мусора, который туда попал. И, соответственно, примерно понять, сколько еще его там может оказаться почти за год», - заявил Козиков.

Те же жители окрестных домов и дачники уверяют - на сортировочный завод мусор действительно привозят, а после - через другой вход - все равно вываливают его на полигон.

По словам коллеги Козикова по Горсовету депутата Сергея Шахматова, избранного от партии «Зеленые», вопрос прекращения заполнения перегруженного полигона - это вопрос к совести руководства компании «РостТех» и к контрольно-надзорным органам.

«Обязанность рекультивации полигона заложена в договоре аренды на этот участок. На сегодня компания ее не выполнила до конца - основные технические работы и биологическую часть. Мало того, что все замусорили, еще и биологию не провели», - заявил депутат.

В данный момент, говорит Шахматов, важно установить реальное положение дел на полигоне, а не полагаться на слова представителей «РосТеха». В том числе дать поработать там геодезистам для оценки перегрузки полигона.

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