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«Норникель» будет устранять последствия разлива нефтепродуктов вместе с РАН

Главная Бизнес
Красноярск
14:29 16 Сентября 2020
экология, бизнес, ученые, норильск
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«Норникель» будет устранять последствия разлива нефтепродуктов вместе с Сибирским отделением Российской академии наук. Соглашение подписали в Новосибирске вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев и председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон в присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации Сергея Меняйло.

Такая большая программа сотрудничества с академией — это первый пример в российском горно-металлургическом бизнесе и серьезный вызов для ученых, которым предстоит оценить антропогенную и техногенную нагрузку на Арктику.

«Приглашение ученых Сибирского отделения Российской академии наук изучить экологическое состояние Таймыра — это хороший пример для всех, в том числе для российских компаний. Пример осознания важности, ответственного отношения к природе. Цели и интересы Большой норильской экспедиции выходят далеко за пределы установки причин и последствий разлива дизельного топлива. Экспедиция позволит масштабно и комплексно изучить территорию Таймыра, создать объективную картину современной экосистемы. Выводы и рекомендации экспедиции будут востребованы для решения поставленных президентом Российской Федерации задач по развитию Арктики», — сказал на церемонии подписания соглашения Сергей Меняйло.

Напомним, ученые из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук в начале сентября завершили полевой этап Большой норильской экспедиции и приступили к лабораторным исследованиям и анализу данных. В ходе полевых работ собрано несколько тысяч проб воды и грунтов, образцов живых организмов и растений, проведены приборные измерения.

«Мы признательны Сергею Ивановичу Меняйло за его активную позицию, благодаря которой стало возможным сотрудничество «Норникеля» и Сибирского отделения Российской академии наук, и благодаря его поддержке состоялась Большая норильская экспедиция. Компанией было направлено максимум усилий на ликвидацию последствий инцидента на ТЭЦ-3. Все задействованные службы работали с опережением графика. Результаты экспедиции позволят получить ясную картину последствий инцидента, которая не зависела бы от конъюнктуры, и определить наиболее эффективные инструменты, методики и технологии для возвращения экологической системы в нормальное состояние. Стратегическая задача соглашения заключается в разработке новой концепции и принципов ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне России», — сказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Работа экспедиции теперь перемещается в лаборатории академических институтов Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула, Якутска и Норильска. По оценкам ученых, лабораторный период займет минимум два-три месяца и будет не менее напряженным с точки зрения задействованных в нем сил специалистов.

Ученым предстоит получить точные контуры загрязнений после майского инцидента в Норильске, исследовать хронологию антропогенного и техногенного влияния на Таймыре и отследить изменения в состоянии многолетнемерзлых грунтов. Итогом работы экспедиции станет комплексный отчет, который планируется завершить в конце 2020 г.

«Будущего у российской науки без союза с бизнесом, безусловно, нет. Я думаю, есть общее понимание со стороны Сибирского отделения академии, что, не взявшись за руки, мы далеко не продвинемся. Принципиальным здесь является доверие. Доверие между учеными, бизнесом и властью», — сказал Валентин Пармон.

 

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»

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