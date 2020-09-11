«Полюс» объяснил переезд «дочки» в Иркутскую область

Компания «Полюс» прокомментировала перерегистрацию дочерней фирмы в Иркутскую область. Напомним, накануне стало известно, что компания «СЛ золото», которая является оператором проекта освоения месторождения Сухой Лог, меняет место регистрации. Sibnovosti.ru обратились за комментариями к золотодобытчикам.

«Согласно законодательству, добывающие активы являются налоговыми резидентами тех субъектов Федерации, на территории которых располагаются разрабатываемые месторождения. Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской области. Для бюджетной системы Красноярского края никаких последствий эта перерегистрация не повлечет», - заявили в компании.

Как отметил генеральный директор компании «Полюс» Павел Грачев, «крупнейшая производственная единица компании - «Полюс Красноярск» - продолжает работать в Красноярском крае. Олимпиадинский ГОК реализует масштабные проекты развития, направленные на увеличение добычи золота и рост налоговых платежей. Эта работа идет в тесном взаимодействии и сотрудничестве с губернатором и краевыми органами государственной власти. «Полюс» остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона.