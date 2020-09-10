10 сентября
Красноярск
погода +15 °C
76.07
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрАЗ получил высшую оценку в области социального партнерства и охраны труда

Главная Бизнес
Красноярск
14:18 10 Сентября 2020
работа, предприятие, красноярск
версия для печати Ico_print

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ занял первое место по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда. Завод признали лучшим среди промышленных предприятий Красноярска в категории «Металлургия» по итогам работы в 2019 году.

Смотр-конкурс ежегодно проводится администрацией Красноярска в целях развития социального партнерства среди работодателей города, улучшения условий и охраны труда, повышения культуры производства. Ранее КрАЗ был признан лидером в аналогичном конкурсе среди предприятий Красноярского края. Участники конкурса оценивались по таким критериям, как среднемесячная заработная плата, затраты на оздоровление и другие социальные программы, а также наличие программы по  улучшению жилищных условий сотрудников.

«Поздравляем с заслуженной победой, желаем успехов, стабильности, новых достижений и высоких результатов в сфере социального партнерства», – отметила заместитель главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Красноярска Ирина Антипина.

Социальная программа для работников Красноярского алюминиевого завода предусматривает льготный санаторно-курортный отдых, бесплатный летний оздоровительный лагерь для детей, вакцинацию от гриппа, дотацию на питание, бесплатное общежитие для иногородних работников, льготное ДМС. Действует программа предоставления мест в детском саду. Кроме этого, в 2020 году возобновлена жилищная программа для работников КрАЗа.

«Первое место в смотр-конкурсе на городском и краевом уровнях – это подтверждение эффективности нашей работы в направлении социального партнерства и охраны труда.  В спектр мероприятий по охране труда включены периодические и предсменные медосмотры, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, отвечающими самым высоким стандартам, обеспечение молоком и бутилированной водой. Ежегодно на КрАЗе проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, экспертиза промышленной безопасности. В 2020 году в условиях пандемии мы организовали дополнительные мероприятия для защиты наших сотрудников: обеспечиваем всех медицинскими масками, витаминами, антисептиками. Установили тепловизоры для измерения температуры на проходной завода, весь транспорт проходит через рамку с дезинфектором, служебные автобусы обрабатываем изнутри каждые два часа», – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

По итогам 2019 года затраты по бюджету социальных программ для работников КрАЗа составили 193 млн рублей.

 

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартует конкурс на открытие своего дела для молодых мам

В Красноярском крае стартует конкурс на открытие своего дела для молодых мам

4 Сентября 2020 г.
Победительница получит 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: «Норникель» привез на Таймыр реанимобиль Северным морским путем

«Норникель» привез на Таймыр реанимобиль Северным морским путем

1 Сентября 2020 г.
Он прибыл на дизель-электроходе «Мончегорск»
Новости Красноярска: «Норникель» продолжает устранять последствия аварии на ТЭЦ

«Норникель» продолжает устранять последствия аварии на ТЭЦ

31 Августа 2020 г.
До 2 сентября будет перекачена вся топливно-водяная смесь с реки Амбарная
Новости Красноярска: Красноярские кинотеатры готовятся к открытию

Красноярские кинотеатры готовятся к открытию

28 Августа 2020 г.
Показ сеансов начнется с 29 августа
Новости Красноярска: Владимир Потанин: Ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске можно оценить только после ликвидации всех последствий

Владимир Потанин: Ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске можно оценить только после ликвидации всех последствий

18 Августа 2020 г.
Собрано уже более 90% топлива
Новости Красноярска: Открыт набор участников на программу «Навигатор инноватора. Красноярск»

Открыт набор участников на программу «Навигатор инноватора. Красноярск»

17 Августа 2020 г.
Она пройдет с 23 по 26 сентября
Новости компаний
09/09
Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
09/09
Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?
04/09
Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще один класс в красноярской школе отправили на карантин из-за COVID-19

Еще один класс в красноярской школе отправили на карантин из-за COVID-19

9 Сентября 2020 г.
Заболел ученик гимназии №7
Новости Красноярска: Обновлен антирейтинг автобусных маршрутов в Красноярске

Обновлен антирейтинг автобусных маршрутов в Красноярске

7 Сентября 2020 г.
Назвали и образцовые автобусы
Новости Красноярска: В Красноярске пока не включат отопление

В Красноярске пока не включат отопление

7 Сентября 2020 г.
Для этого еще недостаточно холодно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru