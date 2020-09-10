КрАЗ получил высшую оценку в области социального партнерства и охраны труда

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ занял первое место по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда. Завод признали лучшим среди промышленных предприятий Красноярска в категории «Металлургия» по итогам работы в 2019 году.

Смотр-конкурс ежегодно проводится администрацией Красноярска в целях развития социального партнерства среди работодателей города, улучшения условий и охраны труда, повышения культуры производства. Ранее КрАЗ был признан лидером в аналогичном конкурсе среди предприятий Красноярского края. Участники конкурса оценивались по таким критериям, как среднемесячная заработная плата, затраты на оздоровление и другие социальные программы, а также наличие программы по улучшению жилищных условий сотрудников.

«Поздравляем с заслуженной победой, желаем успехов, стабильности, новых достижений и высоких результатов в сфере социального партнерства», – отметила заместитель главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Красноярска Ирина Антипина.

Социальная программа для работников Красноярского алюминиевого завода предусматривает льготный санаторно-курортный отдых, бесплатный летний оздоровительный лагерь для детей, вакцинацию от гриппа, дотацию на питание, бесплатное общежитие для иногородних работников, льготное ДМС. Действует программа предоставления мест в детском саду. Кроме этого, в 2020 году возобновлена жилищная программа для работников КрАЗа.

«Первое место в смотр-конкурсе на городском и краевом уровнях – это подтверждение эффективности нашей работы в направлении социального партнерства и охраны труда. В спектр мероприятий по охране труда включены периодические и предсменные медосмотры, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, отвечающими самым высоким стандартам, обеспечение молоком и бутилированной водой. Ежегодно на КрАЗе проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, экспертиза промышленной безопасности. В 2020 году в условиях пандемии мы организовали дополнительные мероприятия для защиты наших сотрудников: обеспечиваем всех медицинскими масками, витаминами, антисептиками. Установили тепловизоры для измерения температуры на проходной завода, весь транспорт проходит через рамку с дезинфектором, служебные автобусы обрабатываем изнутри каждые два часа», – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

По итогам 2019 года затраты по бюджету социальных программ для работников КрАЗа составили 193 млн рублей.

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ