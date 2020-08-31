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«Норникель» продолжает устранять последствия аварии на ТЭЦ

Главная Бизнес
Красноярск
16:13 31 Августа 2020
авария, норильск, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» продолжает устранять последствия разлива топлива на ТЭЦ-3. До 2 сентября будет перекачена вся топливно-водяная смесь с реки Амбарная, а сепарацию смеси от нефтепродуктов завершат до 1 октября. Об этом сообщил первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко. После всех этих процедур станет ясно, какой объем дизтоплива попал в реку.

«Сепарация, мы надеемся, продлится еще в течение, может быть, двадцати дней сентября. Собираемся до 1 октября завершить эту операцию, и тогда будет понятно, сколько же у нас реально дизельного топлива ушло в реку и было собрано с территории реки», - заявил Дьяченко.

По его словам, в данный момент уже удалось провести сепарацию около семи тысяч кубометров дизельного топлива - теперь оно пригодно для дальнейшего использования в качестве резерва.

Помимо этого демонтирован тот самый аварийный резервуар. А остальные емкости все проверяются. Стоящие на свайных основаниях резервуары выведены из эксплуатации до получения заключений о состоянии грунта и свай.

«Но сами резервуары всегда проходили экспертизу промышленной безопасности в соответствии с законодательством. По всем заключениям резервуары всегда были в соответствии с требованиями", - сообщил Дьяченко.

Он добавил, что компания также проверила обвалования (заградительные сооружения для ограничения площади разлива нефтепродуктов) на нефтехранилищах компании в Норильском регионе.

«Большая часть обвалований по высоте соответствует требованиям. Отдельные обвалования подходили под требования предыдущих расчетов, но под более жесткий, динамичный режим [разлива топлива] мы решили сделать дополнительные ремонтные работы, перестройку этих обвалований с тем чтобы предотвратить подобные случаи, когда опорожнение резервуара происходит в очень короткий промежуток времени», - отметил Дяченко.

К концу 2021 года на объектах компании развернут систему мониторинга вечной мерзлоты. В том числе и с применением космической съемки.

«В настоящее время мы накапливаем информацию по космическим съемкам. В результате эта система мониторинга поможет быстро реагировать на местах. Мы заключили договор с компанией «Совзонд». Эта космическая съемка будет являться основной частью нашей системы мониторинга инфраструктуры в реальном времени. Нам будут давать раннюю индикацию по районам, где происходят смещения (это и маркшейдерская съемка, и температурные исследования). К концу 2021 года мы собираемся развернуть систему, которая будет давать заключения об устойчивости фундаментов различных сооружений», - резюмировал топ-менеджер.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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