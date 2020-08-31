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Как в Красноярске наживаются на нежилом

Главная Бизнес
Красноярск
12:31 31 Августа 2020
недвижимость, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Советском районном суде Красноярска рассмотрели необычное дело. Через цепочку владельцев нежилого помещения по Караульной, 88 - офисный центр «Дубль» - конечные собственники пытаются добиться у застройщика возврата средств. Те, кто эту схему разрабатывал, до того запутали всех подряд, что выстроить в линию всю историю оказалось довольно сложно.

Все началось в 2013 году, когда ЗАО «Сибнефто» в лице господина Гордо получило от застройщика в пользование помещение в офисном центре «Дубль» стоимостью чуть больше 10 млн рублей. Летом следующего года помещение переходит компании «Сибстройинвест», а еще спустя какое-то время обратно.

А дальше начинаются непролазные дебри, в которых фигурируют некто Яковлева, Марков, щедро выдающий ей займы, а также Самсыгин, который этот займ у Маркова «перекупил». За два года бумажно-денежной круговерти оказалось, что владельцем нежилого теперь стал Самсыгин. Он-то и подал в суд. Причем на застройщика. К нему со своим иском присоединяется и Яковлева.

Любопытно, что эти герои истории на тот момент являлись индивидуальными предпринимателями. И в процессе жонглирования нежилым помещением в право собственности почему-то не вступали. По справкам 2-НДФЛ, доход их составлял в районе 10 тысяч в месяц. Сейчас ИП они ликвидировали, но получить 10 млн с застройщика все еще хотят. Первая инстанция иски Самсыгина и Яковлевой, которых, заметим, в суде представляет один и тот же представитель, оставил без удовлетворения. Впереди апелляция.

 

фото: 2ГИС

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