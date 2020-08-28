Красноярские кинотеатры готовятся к открытию

Красноярские кинотеатры «Луч» и «Эпицентр» объявили об открытии с субботы, 29 августа. Работать они будут в обычном режиме, а купить билеты можно уже сейчас.

«Друзья-кинозрители, мы так долго этого ждали! 5 месяцев без свежих премьер стали испытанием для работников киноиндустрии и поклонников жанра. Мы очень соскучились», - сообщили представители «Луча» в соцсетях.

Детский кинотеатр «Мечта» на ул. Мичурина, 30 29 августа будет работать в режиме автокинотеатра под открытым небом - учреждение присоединилось к всероссийской акции «Ночь кино».

Остальные кинотеатры Красноярска об открытии пока не сообщили.

Напомним, что Красноярский край приступает к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. С 28 августа разрешено работать всем магазинам и ТРЦ, кафе, ресторанам, кинотеатрам, театрам и концертным залам, детским центрам, языковым школам.