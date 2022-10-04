Участники экослёта построили метеоплощадку в нацпарке «Красноярские Столбы»

В Красноярске подошел к финалу II Международный экологический слёт «Сибирская перспектива». Он был посвящён актуальным проблемам в сфере изменения климата, объединивший представителей бизнеса, органов исполнительной власти, общественных и природоохранных организаций, экспертного сообщества и корпоративных волонтеров.

Хедлайнером экослёта выступил известный российский фигурист Алексей Ягудин.

Программа была разделена на два дня и проходила на площадке Фанпарка «Бобровый лог». 30 сентября, на круглом столе «Экологическое просвещение» и на панельной дискуссии «Важность социально-экологических проектов с участием сотрудников на территориях присутствия» с докладами выступил директор национального парка Вячеслав Щербаков.

Второй день экослёта по традиции был посвящен волонтерской работе, более 80 человек распределились по трем направлениям. Первая часть волонтеров провела вместе с экоцентром «Заповедники» два «Арктических урока» для 60 красноярских школьников. А вторая часть волонтеров поднялась на канатно-кресельной дороге и приступил к благоустройству территории национального парка. Они создали метеоплощадку, с которой открывается вид на Такмаковский скальный район. На площадке поставили 6 метеоприборов: термометр для температуры воздуха, барометр для атмосферного давления, гигрометр показывающий влажность воздуха, флюгер для определения направления ветра, поставили снегомерную рейку, чтобы узнать высоту снежного покрова и появился ловец облаков для определения вида облачности.

Напротив нового объекта обустроили четыре скамьи для отдыха.

Фото: @t.me/npkrasstolby