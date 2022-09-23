23 сентября
Красноярск
погода +11 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Введено ограничение на выдачу пропусков для прохода судов по Саяно-Шушенскому водохранилищу

Главная Экология
Красноярск
08:54 23 Сентября 2022
животные, в красноярском крае, экология, в россии, транспорт
версия для печати Ico_print

Заповедник «Саяно-Шушенский» и нацпарк «Шушенский бор» ограничил выдачу пропусков для прохода судов по Саяно-Шушенскому водохранилищу.

Ограничения введены в связи с началом периода гона у копытных животных (марал, сибирский горный козёл). 

Поэтому администрации заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» пришлось ограничить выдачу пропусков для прохода по Саяно-Шушенскому водохранилищу от залива реки Тепсель до кордона Шугур. 

Запрет будет действовать с 22 сентября 2022 года по 01 декабря 2022 года на основании приказа 429 от 21 сентября 2022 года.

Ранее sibnovosti.ru рассказывали об открытии в Красноярском крае Центра разведения снежного барса.

Фото: @t.me/sayanzapoved

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На берегу Енисея в акватории Красноярска насобирали 5 тонн мусора

На берегу Енисея в акватории Красноярска насобирали 5 тонн мусора

20 Сентября 2022 г.
Экоакция «День реки» проходила рядом с проспектом Ульяновский
Новости Красноярска: Волонтёры «Дня реки» собрали на берегу Енисея 5 тонн мусора

Волонтёры «Дня реки» собрали на берегу Енисея 5 тонн мусора

19 Сентября 2022 г.
17 сентября на косе Орлиха состоялся традиционный экоквест «День реки»
Новости Красноярска: Красноярск заволокло дымкой

Красноярск заволокло дымкой

19 Сентября 2022 г.
Несколько дней назад два города в Красноярском крае ввели режим НМУ
Новости Красноярска: Компания РостТех провела мастер-классы для красноярцев по переработке бумаги и сортировке

Компания РостТех провела мастер-классы для красноярцев по переработке бумаги и сортировке

15 Сентября 2022 г.
Горожан ожидали увлекательные активности
Новости Красноярска: В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

14 Сентября 2022 г.
Благодаря видеорегистратору им удалось получить уникальные кадры
Новости Красноярска: Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

12 Сентября 2022 г.
Второй год подряд ее проводят в Богучанском районе
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Бурятии не подлежащие мобилизации жители получили повестки

В Бурятии не подлежащие мобилизации жители получили повестки

23 Сентября 2022 г.
Их уже отпустили домой
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

20 Сентября 2022 г.
Экскурсии будут проходить с октября по декабрь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru