Введено ограничение на выдачу пропусков для прохода судов по Саяно-Шушенскому водохранилищу

Заповедник «Саяно-Шушенский» и нацпарк «Шушенский бор» ограничил выдачу пропусков для прохода судов по Саяно-Шушенскому водохранилищу.

Ограничения введены в связи с началом периода гона у копытных животных (марал, сибирский горный козёл).

Поэтому администрации заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» пришлось ограничить выдачу пропусков для прохода по Саяно-Шушенскому водохранилищу от залива реки Тепсель до кордона Шугур.

Запрет будет действовать с 22 сентября 2022 года по 01 декабря 2022 года на основании приказа 429 от 21 сентября 2022 года.

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Фото: @t.me/sayanzapoved