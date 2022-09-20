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На берегу Енисея в акватории Красноярска насобирали 5 тонн мусора

Главная Экология
Красноярск
08:41 20 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, енисей, экология, уборка, река
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В Красноярске провели экологическую акцию по спасению берегов Енисея от гор мусора. 

Экоакция «День реки» проходила на прибрежной территории реки Енисей рядом с проспектом Ульяновский, который сейчас облагораживают.

На берегу Енисея в акватории Красноярска насобирали 5 тонн мусора

По информации организаторов события, за два часа экологического квеста активисты собрали 528 мешков мусора и 145 покрышек. Кроме покрышек участникам события удалось найти стекло, металлические и пластиковые отходы. Их, кстати, решили направить на переработку, а смешанный мусор направили на полигон, сообщает мэрия Красноярска. Всё было сделано в соответствии с нормами утилизации.

На берегу Енисея в акватории Красноярска насобирали 5 тонн мусора


Отметим, что организатор «Дня реки» - компания РУСАЛ уже много лет объединяет волонтеров не только со своих заводов и предприятий, но и с других организаций города.

Ранее sibnovosti.ru рассказывали об экологической акции «Зеленый десант», на которой собрали около 20 тонн мусора в трех районах Красноярска.

фото: @t.me/adm_krasnoyarsk

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