На берегу Енисея в акватории Красноярска насобирали 5 тонн мусора

В Красноярске провели экологическую акцию по спасению берегов Енисея от гор мусора.

Экоакция «День реки» проходила на прибрежной территории реки Енисей рядом с проспектом Ульяновский, который сейчас облагораживают.

По информации организаторов события, за два часа экологического квеста активисты собрали 528 мешков мусора и 145 покрышек. Кроме покрышек участникам события удалось найти стекло, металлические и пластиковые отходы. Их, кстати, решили направить на переработку, а смешанный мусор направили на полигон, сообщает мэрия Красноярска. Всё было сделано в соответствии с нормами утилизации.



Отметим, что организатор «Дня реки» - компания РУСАЛ уже много лет объединяет волонтеров не только со своих заводов и предприятий, но и с других организаций города.

Ранее sibnovosti.ru рассказывали об экологической акции «Зеленый десант», на которой собрали около 20 тонн мусора в трех районах Красноярска.

фото: @t.me/adm_krasnoyarsk