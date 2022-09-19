Волонтёры «Дня реки» собрали на берегу Енисея 5 тонн мусора

В Красноярке 17 сентября на косе Орлиха состоялся традиционный экоквест «День реки». Всего 401 человек из 41 команды в течение двух часов собрали с прибрежной территории 5 тонн мусора

Организатором экопраздника выступила Благотворительная организация - Фонд «Центр социальных программ РУСАЛа» при поддержке предприятий компании, бизнес-партнеров и администраций городов присутствия. Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска в 2011 году с целью привлечь внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Однако отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной.

В Красноярске партнером праздника традиционно выступила Красноярская рециклинговая компания, благодаря которой на экоквесте работали три мусоровоза: один для вывоза ТКО на полигон, второй для вывоза пластика на сортировку и переработку и третий для вывоза стекла.

Волонтёры всего собрали 279 мешков со смешанным мусором, 124 мешка пластика, 59 мешков со стеклом, 145 покрышек и 66 мешков с металлическими отходами. По традиции в конце мероприятия состоялось чествование чемпионов, набравших в экоквесте больше всех баллов.

- Наше главное правило не меняется: на День реки приходят только по желанию, по велению сердца. Несмотря на то, что в предыдущие два года из-за пандемии мы ограничивали количество участников, сегодняшнее количество волонтеров сравнимо с лучшими годами проведения проекта. И это актуально: на Орлихе очень нужен был массовый экоквест, мусора очень много, - рассказала Юлия Евдокимова, руководитель проекта «День реки», event- менеджер Центра социальных программ РУСАЛа.

Весь мусор, собранный за время квеста, утилизируется в соответствии с нормами, установленными в регионе проведения. А отходы, разделенные по фракциям, отправились на вторичную переработку. С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции составило 85 тысяч человек.