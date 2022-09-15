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Компания РостТех провела мастер-классы для красноярцев по переработке бумаги и сортировке

Главная Экология
Красноярск
13:50 15 Сентября 2022
экология, мусор, обучение, в красноярске
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Проявить свои способности и получить новые знания и навыки, необходимые в современном мире красноярцы смогли на локации компании “РостТех” в рамках Всероссийского фестиваля “Вместе Ярче”. Горожан ожидали увлекательные активности, на которых в формате игры могли научиться сортировать отходы, а также ощутить себя настоящими исследователями и самостоятельно изготовить бумагу из макулатуры.

Гостей праздника знакомили с правилами сортировки и переработки отходов. Все желающие в игровой форме обучались новому навыку. Для этого компания разработала настольную игру «Экоэстафета», с её помощью процесс обучения проходит легко и эффективно для игроков всех возрастов. Даже самые маленькие участники, вместе с родителями успешно справлялись с сортировкой отходов и учились внедрять этот навык в реальную жизнь.

Компания РостТех провела мастер-классы для красноярцев по переработке бумаги и сортировке

“Раздельный сбор мусора – это не только модно, но и большая польза для окружающей среды. И очень круто, что есть возможность научится этому навыку в игровом формате и продолжить внедрять дома” - рассказывают гости фестиваля.

Компания внедрила на мероприятии активности, направленные на развитие экологической повестки. Так, все желающие могли своими руками переработать макулатуру. Дети под присмотром родителей с большим удовольствием принимали участие, слушали инструкции и повторяли за спикером. Получившуюся бумагу можно было забрать с собой после высыхания.

Компания РостТех провела мастер-классы для красноярцев по переработке бумаги и сортировке

“Это очень увлекательно не только для детей, но и взрослых. Мы стараемся сортировать мусор и также отдельно утилизировать макулатуру. Теперь будем самостоятельно перерабатывать часть макулатуры в домашних условиях” - рассказывает участница локации.

Организаторы фестиваля – министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и молодежное правительство региона. Партнёрами выступили крупные энергопредприятия и компании по обращению с ТКО.

“Цель этого фестиваля, прежде всего, это приобщение нашего подрастающего поколения к энергосберегающей и экологической

культуре. Это нужно для того, чтобы понятия энергосбережения и экологичности входили в нашу жизнь с самого раннего детства», – отметил на открытии фестиваля министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.

Компания «РостТех» регулярно принимает участие в различных городских праздниках, проводит мастер-классы для юных горожан и учит, как без особого труда беречь природу. Посмотреть фотоотчет и найти себя на фото можно в альбоме.

Компания РостТех провела мастер-классы для красноярцев по переработке бумаги и сортировке

Фото: компания «РостТех»
По материалам компании «РостТех»

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