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Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

Главная Экология
Красноярск
12:56 12 Сентября 2022
волонтеры, мусор, река, уборка, акция, предприятие
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Акция по уборке берегов реки и прилегающей территории прошла в минувшие выходные. Вот уже второй год подряд ее проводят в Богучанском районе в рамках ежегодного экологического марафона РУСАЛа «День рек». Инициатором масштабной экопрограммы стал много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Начиналось всё с «Дня Енисея», а в этом году участниками марафона стали уже 13 городов, где работают предприятия компании.

Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

Местом сбора участников акции «День Карабулы» стала живописная поляна на берегу реки. В назначенный час здесь собрались 18 команд, объединивших 108 человек – рекордное число участников! Их приветствовал генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, подчеркнувший особую актуальность проблемы несанкционированных свалок для Богучанского района:

«Эта проблема, безусловно, требует системного комплексного решения. Но в наших с вами силах сделать первый шаг на этом пути, внести свой посильный вклад в наведение порядка на этой земле».

Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

Получив подробную инструкцию и разъяснения о правилах экоквеста, команды ринулись к точкам сбора, и, вооружившись инвентарем, начали сбор мусора. Причем, на время. Отдельно оценивались автопокрышки, крышечки от пластиковых бутылок, сортировка стекла и пластика. 

«За два часа в окрестностях живописной Карабулы чего только не насобирали, от детской коляски, матрацев и нижнего белья, до кресло-качалки и дивана. Всего собрано и вывезено 626 мешков. Это более 6,2 тонн мусора», - рассказала после подсчета и подведения итогов Арина Аглиуллина, председатель Молодежного совета и член жюри.

Завершилась акция традиционным награждением победителей. И знатным угощением для всех участников, с душистым чаем на травах из самовара, наваристой шурпой и ароматным пловом.

Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

Автор – Борис Ангарский

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