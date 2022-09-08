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Ачинский НПЗ вместе с предприятиями НК «Роснефть» отмечает Международный день чистого воздуха

Главная Экология
Красноярск
17:40 8 Сентября 2022
экология, воздух, предприятие, мероприятия
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7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема «Воздух, которым мы дышим», что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании «Роснефть», которая уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменением климата».

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

Ачинский НПЗ, единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае,  в своей деятельности следует приоритетам и принципам стратегии Компании «Роснефть». В области экологической безопасности по итогам 2021 года Ачинский НПЗ вошел в тройку лучших предприятий нефтепереработки и нефтехимии Компании.

Чтобы обеспечивать высокую степень экологической безопасности и охраны окружающей среды, предприятие внедряет в производственный процесс передовые технологические и инженерные решения. Так, в  2021 году на Ачинском НПЗ было реализовано пять крупных энергоэффективных проектов, которые  позволили сократить потребление топлива и соответственно снизить выбросы парниковых газов.

Особое внимание  Ачинским НПЗ уделяется вопросам лесовосстановления. За два последних года в Ачинском районе при содействии предприятия высажено почти 50 тысяч саженцев хвойных пород деревьев, т.к. именно они составляют основу лесного массива регионов Сибири. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Кроме этого, сотрудники Ачинского НПЗ активно участвуют в экологических акциях «Зеленая Весна», «Сады памяти» и других.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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