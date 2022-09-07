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Волонтёры Красноярской железной дороги провели в Красноярске экологическую акцию «Чистая Базаиха»

Главная Экология
Красноярск
14:59 7 Сентября 2022
волонтеры, железные дороги, предприятие, уборка, город, мероприятия
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7 сентября в Красноярске состоялась экологическая акция КрасЖД «Чистая Базаиха». Мероприятие стало частью Форума волонтёров Красноярской магистрали, который проходит в эти дни в краевом центре.

Его участники – а это более 70 молодых специалистов дороги –  решили сделать «зелёный подарок» городу - очистить от мусора одно из самых популярных мест отдыха красноярцев - берега реки Базаиха.

Экологический субботник проходил в прибрежной лесной территории. Этот участок выбран неслучайно: мусор скапливается здесь в течение летнего сезона, а затем сносится в реку паводковыми водами, нанося большой вред не только Базаихе, но и главной водной артерии Красноярского края – Енисею.  

За несколько часов работы железнодорожники очистили лес вдоль береговой линии протяжённостью 2 километра. Для вывоза всего собранного в ходе акции мусора потребовался грузовой автомобиль «КАМАЗ».

Отметим, что Красноярская железная дорога – постоянный участник всероссийских и региональных мероприятий, направленных на улучшение экологии. Так, за последние 5 лет в рамках акции «Миллион деревьев» сотрудники КрасЖД высадили в Красноярском крае 50 тысяч саженцев кедра.

С 2013 года на магистрали реализуется экологический проект «Вид из окна поезда», направленный на улучшение эстетического состояния городов и поселков.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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