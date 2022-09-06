6 сентября
Красноярск
погода +11 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» и Минприроды РФ подписали соглашение о сохранении популяции кречета

Главная Экология
Красноярск
16:34 6 Сентября 2022
экология, птица, соглашение, предприятие, поддержка
версия для печати Ico_print

 «Норникель» выделит 50 млн рублей на сохранение кречета – птицы семейства соколиных, находящейся под угрозой исчезновения. 6 сентября компания и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о взаимодействии в этой области на Восточном экономическом форуме. Документ предполагает реализацию поэтапных мероприятий в течение 2022 и 2023 гг.

«Мы давно сотрудничаем с Министерством природных ресурсов и экологии, и это сотрудничество носит системный характер. Мы не могли обойти своим вниманием такую важную задачу, как мониторинг популяции кречета – самой крупной птицы из семейства соколиных и самой пострадавшей. За последние 20 лет численность кречетов сократилась в три раза. Сейчас в России насчитывается, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч гнездовых пар», - прокомментировал вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев.

ГМК и Минприроды также взаимодействовали в области сохранения популяции гуся-пискульки на Таймыре, а в настоящее время совместно развивают программу по контролю над численностью белого медведя.

 «Я хотел бы поблагодарить компанию «Норникель» за их активное участие в процессе природосбережения. Наше партнерство становится всё детальнее, и новое соглашение еще раз свидетельствует о концептуальном подходе и компании, и министерства к проблематике. Сегодня мы говорим в первую очередь о финансировании научных подходов в вопросах, касающихся кречетов, и это очень важно, потому что это переход от каких-то точечных мероприятий к научному обоснованию. Будем в дальнейшем искать еще точки соприкосновения и сотрудничать с компанией», — отметил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

Кроме прочего, стороны договорились об обмене информацией по итогам масштабного исследования биоразнообразия, которое «Норникель» проводит совместно с учеными СО РАН в трех регионах – Красноярском и Забайкальском краях и Мурманской области. Собранные научные материалы помогут оценить состояние экосистем близ промышленных предприятий компании и принять необходимые меры по сохранению биоразнообразия. Эта работа – часть обширной стратегии «Норникеля» в области экологии и изменения климата, принятой в 2021 году.

Фото: «Норникель»
По материалам  «Норникеля»

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Богучанском районе пройдет экомарафон

В Богучанском районе пройдет экомарафон

6 Сентября 2022 г.
«День реки» состоится 10 сентября на берегах Карабулы
Новости Красноярска: Содержание фтора в хвое красноярских лесов уменьшилось за последние 5 лет

Содержание фтора в хвое красноярских лесов уменьшилось за последние 5 лет

5 Сентября 2022 г.
Эксперты исследовали зеленые насаждения в городе
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС расширяет программу выпуска осетров

Богучанская ГЭС расширяет программу выпуска осетров

25 Августа 2022 г.
Очередная процедура по выпуску мальков осетра состоялась 22 августа
Новости Красноярска: “РостТех” и Бобровый лог приглашают юных красноярцев в Зеленую школу

“РостТех” и Бобровый лог приглашают юных красноярцев в Зеленую школу

24 Июня 2022 г.
Школа будет работать с 28 июня по 1 июля
Новости Красноярска: С заботой о будущем

С заботой о будущем

16 Июня 2022 г.
Июньские праздники «Красноярской рециклинговой компании» прошли среди школьников и студентов
Новости Красноярска: Сибирские ученые изобрели канистру, которая утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика

Сибирские ученые изобрели канистру, которая утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика

14 Июня 2022 г.
Упаковка прошла лабораторные тестирования
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru