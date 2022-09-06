«Норникель» и Минприроды РФ подписали соглашение о сохранении популяции кречета

«Норникель» выделит 50 млн рублей на сохранение кречета – птицы семейства соколиных, находящейся под угрозой исчезновения. 6 сентября компания и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о взаимодействии в этой области на Восточном экономическом форуме. Документ предполагает реализацию поэтапных мероприятий в течение 2022 и 2023 гг.

«Мы давно сотрудничаем с Министерством природных ресурсов и экологии, и это сотрудничество носит системный характер. Мы не могли обойти своим вниманием такую важную задачу, как мониторинг популяции кречета – самой крупной птицы из семейства соколиных и самой пострадавшей. За последние 20 лет численность кречетов сократилась в три раза. Сейчас в России насчитывается, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч гнездовых пар», - прокомментировал вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев.

ГМК и Минприроды также взаимодействовали в области сохранения популяции гуся-пискульки на Таймыре, а в настоящее время совместно развивают программу по контролю над численностью белого медведя.

«Я хотел бы поблагодарить компанию «Норникель» за их активное участие в процессе природосбережения. Наше партнерство становится всё детальнее, и новое соглашение еще раз свидетельствует о концептуальном подходе и компании, и министерства к проблематике. Сегодня мы говорим в первую очередь о финансировании научных подходов в вопросах, касающихся кречетов, и это очень важно, потому что это переход от каких-то точечных мероприятий к научному обоснованию. Будем в дальнейшем искать еще точки соприкосновения и сотрудничать с компанией», — отметил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

Кроме прочего, стороны договорились об обмене информацией по итогам масштабного исследования биоразнообразия, которое «Норникель» проводит совместно с учеными СО РАН в трех регионах – Красноярском и Забайкальском краях и Мурманской области. Собранные научные материалы помогут оценить состояние экосистем близ промышленных предприятий компании и принять необходимые меры по сохранению биоразнообразия. Эта работа – часть обширной стратегии «Норникеля» в области экологии и изменения климата, принятой в 2021 году.

Фото: «Норникель»

По материалам «Норникеля»