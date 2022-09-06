В Богучанском районе пройдет экомарафон

«День реки» состоится 10 сентября на берегах Карабулы. К участию приглашаются все желающие.

Акция проходит в рамках ежегодного экологического марафона РУСАЛа «День рек». Эту масштабную программу инициировал много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. В этом году в марафоне принимают участие 13 городов, где работают предприятия РУСАЛа, от Саяногорска до Ухты.

В Богучанском районе экологическая акция «День Карабулы» будет проводиться вот уже второй год подряд волонтерами БоАЗа. Команды участников ждут экоквест, творческие задания и туристические эстафеты.

«Главная наша задача – освободить территорию живописных окрестностей Карабулы от завалов мусора. В прошлом году мы насобирали более 300 мешков отходов! Важно прививать и детям, и взрослым ответственное отношение к экосистеме, научить беречь нашу прекрасную природу», - рассказала Арина Аглиуллина, председатель Молодежного совета БоАЗа, одна из организаторов акции.

Волонтеры БоАЗы всегда активно проводят экоакции, убирая территорию, не только в лесу, но и непосредственно в самом поселке Таежный. Илона Домрачева стала идейным вдохновителем и лидером целого движения «За чистый поселок!», объединившего десятки активных местных жителей.

«Важно с детства формировать правильные стандарты поведения, чтобы каждый житель Богучанского района не позволял никому в тайге и в наших поселках устраивать помойку. Мы здесь живем, это наш дом, и в нем мы должны поддерживать порядок», - считает Илона. Она также будет принимать участие в «Дне Карабулы» в качестве волонтера-организатора.

Поучаствовать в «Дне Карабулы» может каждый. Нужно просто собрать команду и подать заявку. В назначенный день и час – 10 сентября, в 13.00 – команды соберутся на поляне у Карабулы и на время будут собирать мусор на своих участках. Сортировку пластика и стекла жюри будет оценивать отдельно.

Заявки на участие принимаются до 8 сентября.

Контакты:

Аглиуллина Арина 89831952262 Arina.Agliullina@rusal.com

Илона Домрачева 89132169946

Кристина Колпакова 89967014778